Coley Parry roept 'falende' Vitesse-directeur Reijntjes op tot financieel offer

Coley Parry, met zijn Common Group de grote schuldeiser van het noodlijdende Vitesse, heeft op X een oproep aan algemeen directeur Edwin Reijntjes van de Arnhemse club gedaan. Volgens de Amerikaanse investeerder 'faalt' de oud-bestuurder van ADO Den Haag 'op alle terreinen' en zou hij daarom moeten afzien van een forse bonus plus een salarisverhoging van twintig procent.

Parry deed met zijn investeringsvehikel een veelbesproken poging om eigenaar te worden van Vitesse, maar strandde uiteindelijk op een 'nee' van de (onafhankelijke) licentiecommissie van de KNVB. Het bedrag dat de Amerikaan tot dan toe in de club had gestoken, werd daarom omgezet naar een lening waarover Vitesse een forse rente verschuldigd is. Dat bedrag is inmiddels opgelopen naar een lieve som van achttien tot twintig miljoen euro, een molensteen om de nek van de club die inmiddels is afgezakt naar de Keuken Kampioen Divisie en vecht voor zijn voortbestaan. Reijntjes trad in maart 2023 aan als algemeen directeur ad interim van Vitesse en was na het wegvallen van Parry als nieuwe eigenaar lange tijd bezig met Guus Franke. Die trok zich in oktober echter terug uit het overnameproces, waardoor de huisaccountant BDO geen handtekening wilde zetten onder de jaarrekeningen die de club uiterlijk op 1 november in moest dienen. Een verzoek tot uitstel van Vitesse werd niet gehonoreerd.

Inmiddels ligt bij Parry en zijn Common Group een nieuw verzoek om de terugbetaling van de schuld op te schorten, tot medio 2026. In een uitgebreid statement op X schrijft de investeringsgroep bereid te zijn zich behulpzaam op te stellen, maar stelt men een aantal eisen aan de club én aan Reijntjes. Om te bewijzen dat hij en de club te vertrouwen zijn, zouden Reijntjes en Vitesse akkoord moeten gaan met onder meer het tekenen van een zogeheten NDA (non-disclosure agreement), waardoor beide partijen geen uitspraken meer over elkaar in de media mogen doen. Bovendien zou er een taskforce moeten worden opgericht die de verkoop van de clubaandelen gaat overzien en waarin onder meer de Sterkhouders, de raad van advies en de supportersvereniging van Vitesse vertegenwoordigd zouden moeten zijn.

"Common stelt ook voor dat, om zijn intenties om de club vooruit te helpen, Edwin (Reijntjes, red.) afziet van de bonus van 75 duizend euro die hij voor zichzelf heeft geregeld terwijl hij bezig was om talloze medewerkers te ontslaan en probeerde een verkoop aan Guus Franke te forceren", schrijft de groep verderop. "Common stelt ook voor dat het bestuur overweegt de salarisverhoging van twintig procent die hij voor zichzelf heeft geregeld in te trekken, aangezien hij tegen medewerkers heeft gezegd dat zich hun salarissen niet langer kon veroorloven. Vele stakeholders brengen offers om Vitesse in leven te houden, terwijl Edwin nog altijd royaal beloond wordt voor een baan waarin hij faalt op elk terrein, en waarbij hij Vitesse gegijzeld houdt met zijn gebrek aan urgentie", leest het.

Bovengenoemd voorstel zou afgelopen zaterdag, 9 november, bij Reijntjes zijn neergelegd. De directeur heeft echter nog niet gereageerd op het schrijven, zo meldt de Common Group, dat daarom besluit in de openbaarheid te treden. "Vitesse en haar supporters verdienen beter", menen Parry en co.

Reijntjes reageert op keiharde aanval: 'Niet Coley Parry bepaalt dat'

Tegenover Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns wil Reijntjes niet ingaan op de inhoud van de uitgebreide verklaring van de Common Group. Over het gedeelte over zijn eigen beloning wil de bestuurder wél iets kwijt: "Ik bepaal niet zelf de condities waaronder ik werk, maar de aandeelhouder", verwijst Reijntjes naar de stichting Vitesse voor altijd, waarin de clubaandelen momenteel zijn ondergebracht. "En die bepaalt ook of ik door kan gaan met mijn werk", vervolgt de algemeen directeur. "Niet Coley Parry bepaalt dat", besluit Reijntjes.