Vitesse-schuldeiser Parry laat van zich horen: 'Die kans is nul, not on my watch'

Mocht Vitesse failliet gaan, dan ligt dat niet aan Coley Parry. De Amerikaanse investeerder zag eerder dit jaar de overname van de Arnhemse club stuklopen en is daardoor een van de schuldeisers. Een mogelijke overname van Vitesse door Guus Franke ging ook in rook op, waardoor er nog altijd geen nieuwe eigenaar is. Parry is ervan overtuigd dat deze voor het einde van het nieuwe seizoen gevonden is.

De problemen voor Vitesse stapelen zich dit jaar in rap tempo op. Nadat de overname door Parry geen groen licht kreeg van de KNVB werd er gezocht naar een nieuwe kandidaat. Deze werd gevonden in de persoon van Franke, maar de zakenman besloot zich eind oktober terug te trekken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Genee zet Vitesse en Franke voor schut met onthullende brief van Parry

Tot overmaat van ramp van ramp kwam er ook nog een geheime sideletter aan het licht, waarvan is gebleken dat de clubleiding van de Arnhemmers daarvan op de hoogte was. Daarop gaf Vitesse bij monde van directeur Edwin Reijntjes toelichting. Hij gaf te kennen dat de licentiecommissie van de KNVB in alles is meegenomen en dat er geen informatie is achtergehouden.

Alsof dat alles nog niet genoeg is, hangt Vitesse ook nog een puntenstraf boven het hoofd. Door het afketsen van de overname kon de accountant geen handtekening zetten onder de jaarrekeningen van de afgelopen jaren. De Keuken Kampioen Divisie-club diende vervolgens een verzoek tot instel in voor het aanleveren van de jaarrekeningen, maar kreeg nul op het rekest van de KNVB.

LEES OOK: Spandoek van Vitesse-fans valt helemaal verkeerd: 'Haal dat doek weg man'

Parry stelt in gesprek met FC Afkicken dat er voor het einde van het seizoen een oplossing komt voor Vitesse. “Ja, dat moet wel. Het faillissement van de club zal niet van mij komen. Nooit”, is hij duidelijk. “Als de beleidsbepalers de aandelen proberen te verkopen zonder daarbij tricky te werk te gaan, zal ik de club nooit vragen om mijn geld.”

Volgens Parry moeten er mensen gevonden die nog altijd geïnteresseerd zijn in de club. “En die zijn er. Hoe groot ik denk dat de kans is dat Vitesse failliet gaat? Nul. Not on my watch. De garantie is er dat er tot het einde van het seizoen gevoetbald wordt. In de tussentijd hebben we een nieuwe eigenaar van deze club gevonden."

LEES OOK: Woerts schetst inktzwart scenario voor Vitesse: 'Maar één sanctie mogelijk'

Schuld Vitesse bij Common Group

De Amerikaanse investeerder benoemt dat Vitesse de Common Group ‘een significant bedrag’ schuldig is. “Hoeveel dat is? Tussen de 18 en 20 miljoen. En als er een partij komt die minder wil betalen, moeten we om tafel om tot een nieuwe deal te komen. Dus nee, ik ben niet in controle, maar de nieuwe eigenaar moet hoe dan ook langs mij.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee clasht óók keihard met Valentijn Driessen

Wilfred Genee clashte maandagavond in Vandaag Inside niet alleen met Johan Derksen, maar ook met Valentijn Driessen.