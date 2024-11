Grote problemen aanstaande voor Vitesse: clubleiding op de hoogte van geheime sideletter

De clubleiding van Vitesse was op de hoogte van de geheime sideletter in het contract tussen Guus Franke en Coley Parry. De Telegraaf heeft e-mails in handen gekregen waaruit blijkt dat de volledige top van de Arnhemse club al in juli van dit jaar hiervoor is gewaarschuwd. Bij monde van directeur Edwin Reijntjes liet de club nog weten recent pas kennis te hebben genoegen van het buiten het contract om geregelde pandrecht dat Parry had op de aandelen van Franke.

Stadioneigenaar Michael van de Kuit heeft op 21 juli mails verstuurd aan clubadvocaat Jeroen Reiziger en Barbara van Hussen, de voorzitter van de raad van commissarissen van Vitesse. De mail gericht aan Van Hussen is als cc meegestuurd naar Reijntjes. De mail geadresseerd aan Van Hussen is als cc meegestuurd aan onder meer John Jaakke. Hij is voorzitter van de stichting Vitesse voor altijd.

“Wij hebben uit betrouwbare bronnen begrepen dat Coley Parry naast een persoonlijke garantie van Guus Franke ook pandrecht heeft op de aandelen Vitesse na overdracht van die aandelen door de stichting aan Franke”, schrijft Van de Kuit aan Van Hussen. “Dat bericht is voor ons nieuw, maar zal jullie als bestuurders bekend zijn. De vraag is nu of de LC (licentiecommissie, red.) en de BC (beroepscommissie, red.) op de hoogte zijn van dit pandrecht op de aandelen Vitesse.”

In de mail aan Reiziger schrijft de stadioneigenaar het volgende: “Tussen Franke en Parry is een overeenkomst gesloten waarbij Franke pandrecht heeft gegeven op de aandelen van Vitesse na overdracht aan Franke CS. Daarnaast is de overeenkomst tussen Parry en Franke niet definitief getekend. Edwin, het is aan jou om te geloven in sprookjes en verder te gaan met de prins op het witte paard. Wij denken dat Franke een probleem is.”

Reijntjes weersprak geluiden over sideletter

Van de Kuit heeft aan De Telegraaf de echtheid van de mails bevestigd, maar wil er niet verder op ingaan. Reijntjes zelf zei eerder dat de clubleiding van Vitesse niets wist van de geheime sideletter tussen Franke en Parry. “Als we dat geweten hadden, dan zouden we dat direct gemeld hebben bij de licentiecommissie. Als er geruchten zouden zijn geweest, dan zou ik gezegd hebben: stuur het mij zwart op wit. Wij hebben nooit zwart op wit informatie gekregen dat er een geheime afspraak over een pandrecht zou zijn tussen Franke en Parry. Als we daar concrete aanwijzingen voor hadden, dan zouden we daar zeker wat mee hebben gedaan.”

Parry en Franke reageren op geheime sideletter

Zowel Parry als Franke hebben gereageerd op de geheime sideletter, die Vitesse mogelijk gigantisch in de problemen brengt. Waarbij eerstgenoemde vooral naar Franke wijst. “Common was verrast te horen dat Guus Franke niet de volledige overeenkomst aan de licentiecommissie heeft gestuurd, inclusief de appendix. Het was een standaard onderdeel van de documentatie en geeft niet meer ‘controle’ dan de overeenkomst die we momenteel hebben met de club.”

Franke laat via woordvoerder Kay van de Linde weten dat hij de licentiecommissie en de KNVB niet op het verkeerde been heeft gezet. “Er is geen sprake van dat de KNVB en Vitesse via een sideletter om de tuin zijn geleid. Integendeel: de sideletter was eind juni het laatste zetje om de Amerikaanse investeerder Coley Parry over de streep te trekken en Vitesse van de ondergang te redden. Franke zou na goedkeuring van de KNVB licentiecommissie de miljoenenschuld van Vitesse aan Parry in termijnen betalen waardoor Parry een vordering kreeg op Franke.”

Wat zijn de consequenties voor Vitesse?

De vraag is hoe de licentiecommissie gaat ingrijpen tegen (opnieuw) een zwaar vergrijp. De Arnhemmers kregen al talloze boetes en hebben dit seizoen nog een voorwaardelijke puntenstraf van zes openstaan. Daarnaast miste Vitesse de deadline van 1 november waarop de jaarrekeningen van de afgelopen seizoenen moesten worden ingeleverd. De sideletter levert ongetwijfeld nieuwe problemen op.

“In extremis kan de licentiecommissie overgaan tot het uitspreken van de ultieme straf: het intrekken van de licentie om betaald voetbal te spelen. Dat is eerder dit jaar al gebeurd, waarna Vitesse ternauwernood via de beroepscommissie de licentie terug wist te krijgen. Een nieuwe intrekking van de licentie zou naar alle waarschijnlijkheid de doodsklap betekenen voor Vitesse als betaaldvoetbalclub”, schetst De Telegraaf een duister scenario.

