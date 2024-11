De onrust bij Vitesse duurt voort. Nadat de club afgelopen zomer ternauwernood overeind bleef en degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, leken de grootste problemen even uit zicht. Nu blijkt niets minder waar.

Woensdag werd al duidelijk dat de beoogde overname van Guus Franke volledig van de baan is. Uiteindelijk bleek het onmogelijk om met schuldeiser Coley Parry een overeenkomst te sluiten, waardoor Franke het schip laat varen. Vitesse zal dit seizoen zeker afmaken in de Keuken Kampioen Divisie, maar nu zijn er toch twijfels over het voortbestaan van de club. En als er op 1 november (vrijdag) nog geen achterstallige jaarrekeningen zijn ingediend, dreigt ook een puntenstraf.

Op een persconferentie bevestigde Edwin Reijntjes al dat die deadline van de licentiecommissie van de KNVB te vroeg gaat komen. "De zekerheid dat Vitesse blijft bestaan, daar is een kink in de kabel gekomen. Ik ga straks een brief sturen naar de licentiecommissie en om uitstel vragen: we gaan 1 november niet halen. En daar staan boetes op." Vervolgens, knipogend: "Ach, geen probleem. We hebben geld zat."

Toch houdt Reijntjes hoop op een goede afloop en wat rustiger vaarwater voor de Arnhemse club. "We hebben nu een licentie en een dekkende begroting. Bovendien zijn er partijen die me gebeld hebben om hun interesse in Vitesse kenbaar te maken, voor het geval het niet zou lukken met Franke." Reijntjes ziet de huidige situatie van Vitesse als een buitenkansje. "Voor redelijk weinig geld kan je nu een mooie club krijgen."