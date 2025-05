Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz kiest tegen Fortuna voor liefst drie andere namen

PSV-trainer Peter Bosz heeft in zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard een plekje ingeruimd voor liefst drie andere namen ten opzichte van het uitduel met FC Twente op donderdag 24 april. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans.

PSV leek na de 0-2 nederlaag tegen Ajax op 30 maart definitief een streep te moeten zetten door prolongatie van de landstitel, maar ruim een maand later durft men in Eindhoven stiekem tóch weer te hopen. Dat heeft alles te maken met de slechte resultaten van Ajax in de laatste twee wedstrijden van april. Na de 4-0 nederlaag bij FC Utrecht bleven de Amsterdammers in de thuiswedstrijd tegen Sparta steken op een 1-1 gelijkspel. Het verschil tussen Ajax en PSV is op dit moment nog wel zeven punten, maar de Eindhovenaren hebben een wedstrijd minder gespeeld.

Artikel gaat verder onder video

De formatie van Bosz kan de achterstand op Ajax zaterdagavond verkleinen tot vier punten. Dat moet dan gebeuren in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. PSV werkt met veel vertrouwen toe naar het thuisduel met de Limburgers, nadat FC Twente anderhalve week geleden op een kansloze 1-3 nederlaag werd getrakteerd. Er was van de week bovendien goed nieuws voor PSV en Bosz. De trainer kan weer een beroep doen op Sergiño Dest en Olivier Boscagli. Het AD verwacht beiden aan de aftrap tegen Fortuna Sittard. Dit gaat dan ten koste van Richard Ledezma en Armando Obispo.

De achterhoede wordt gecompleteerd door Ryan Flamingo en Mauro Júnior. Op het middenveld vindt één wijziging plaats. Ismael Saibari liep in de uitwedstrijd tegen FC Twente een blessure op en is (nog) niet hersteld, waardoor hij het duel met Fortuna aan zich voorbij moet laten gaan. Hij wordt naar alle waarschijnlijkheid vervangen door Malik Tillman. De Amerikaan had tegen FC Twente normaal gesproken aan de aftrap verschenen, ware het niet dat hij te laat was gekomen voor de wedstrijdbespreking. Bosz zette hem daarom op de bank. Tegen Fortuna lijkt hij dus terug te keren in de basiself.

Tillman wordt op het middenveld vergezeld door Guus Til en Joey Veerman. Voorin ziet en heeft Bosz geen reden om te wijzigen. Ivan Perisic en Noa Lang zullen de flanken innemen, Luuk de Jong is uiteraard de spits. Bosz mist naast Saibari ook Rick Karsdorp, Ricardo Pepi, Lucas Pérez en Jerdy Schouten. De laatste drie komen dit seizoen niet meer in actie voor PSV.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Dest, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Til, Veerman, Tillman; Perisic, De Jong, Lang.

De ontmoeting tussen PSV en Fortuna Sittard begint om 21.00 uur.

