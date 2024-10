Vitesse reageert op mislukte overname en geeft duidelijkheid over uitspelen seizoen

Dat Guus Franke een streep heeft gezet door de overname van Vitesse betekent niet dat supporters moeten vrezen dat hun favoriete club het seizoen niet zal kunnen uitspelen. Dat laat algemeen directeur Edwin Reijntjes weten in een reactie op het ‘onverwachte’ nieuws van eerder deze woensdag. Franke heeft besloten om de overname van Vitesse niet door te zetten, voornamelijk omdat de deal met Coley Parry door de Amerikaan zelf is opgezegd.

De bevestiging van Vitesse heeft even op zich laten weten, maar in een persbericht laat de club weten dat Franke inderdaad heeft besloten om zich per direct terug te trekken in het overnameproces. Hoewel Vitesse zelf al hoopte eind oktober duidelijkheid te verkrijgen over een eventuele overname door Franke en zijn bedrijf, komt het besluit - dat ‘zonder enig overleg’ zou zijn genomen - als een ‘verrassing’. “Het plotselinge terugtrekken van Franke komt heel onverwacht en ongelukkig uit voor ons allemaal”, zo zegt Reijntjes. De algemeen directeur doelt daarmee op de bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk van woensdagavond én de nakende deadline met BDO omtrent de jaarrekening.

Artikel gaat verder onder video

“Dit besluit helpt hierin niet mee! We hadden daarnaast graag samen dit hoofdstuk willen afsluiten. Gewoon weer een voetbalclub willen zijn”, aldus Reijntjes, die nu concludeert dat Vitesse ‘weer terug in de tijd wordt gegooid’. Vitesse zal op zoek moeten naar een nieuwe grootaandeelhouder. Volgens Reijntjes hoeft de achterban zich in ieder geval geen zorgen te maken over het wel of niet uit kunnen spelen van dit seizoen. Daar heeft de terugtrekking van Franke geen invloed op. “Dankzij het vangnet dat eerder door de Stichting Sterkhouders Vitesse Arnhem is opgezet, kunnen we het seizoen volledig afmaken. Dat zorgt er in ieder geval voor dat we een ietwat betere onderhandelingspositie hebben.”

LEES OOK: Van den Brom zorgt voor ongeloof in interview: 'Een echt glas? Het zijn jouw spelers!'

Reijntjes wijst bovendien op het feit dat Vitesse nu niet te maken heeft met een tijdsbestek van vier maanden, het Russische verleden én het ontbreken van een licentie. “Laten we dat dan maar als een soort van positieve ontwikkeling zien”, zo klinkt het. Volgens Reijntjes hebben zich de afgelopen periode ‘meerdere potentiële’ kandidaten gemeld. “We kunnen nu - met de tijd die ons rest - gericht deze gesprekken aangaan om tot een passende oplossing te komen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vandaag Inside-duo aangepakt: 'Derksen en Van der Gijp neem ik als voetbalanalisten niet zo serieus'

Een vaste analist van ESPN heeft geen hoge pet op van Johan Derksen en René van der Gijp.