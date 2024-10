Van den Brom zorgt voor ongeloof in interview: 'Een echt glas? Het zijn jouw spelers!'

Vitesse-trainer John van den Brom heeft na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch (4-2 nederlaag) voor flink wat verbazing gezorgd in een interview met ESPN. De ontmoeting in de tiende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie werd in de eerste helft stilgelegd omdat supporters van de thuisploeg zich na het openingsdoelpunt van Vitesse-speler Milano Jonathans van een slechte kant lieten zien. Van den Brom vertelde dat één van zijn spelers bij het naar binnen gaan is geraakt door een ‘echt stuk glas’. Daarnaast zou een steward van de Arnhemmers bewusteloos zijn geslagen.

De ontmoeting tussen FC Den Bosch en Vitesse was er op voorhand eentje om met veel plezier naar uit te kijken. De Arnhemmers staan weliswaar - vooral door de onlangs opgelegde puntenstraf - onderaan in de Keuken Kampioen Divisie, maar zijn qua naam nog altijd een grote club in het Nederlandse voetbal. En als je dan op bezoek moet bij de koploper, leidt dat vanzelfsprekend tot hoge verwachtingen van de wedstrijd. Maar helaas werd het, zeker voor het Nederlandse voetbal in het algemeen, een avond om snel te vergeten. Scheidsrechter Sander van der Eijck zag zich vlak voor de rust genoodzaakt om het duel stil omdat enkele supporters van FC Den Bosch bekers op het veld gooiden. Even later betraden leden van de harde kern het veld om de confrontatie met het uitvak te zoeken.

Artikel gaat verder onder video

Er gebeurde vervolgens ‘van alles’, zo vertelt Van den Brom voor de camera van ESPN. “Het begint al dat de wedstrijd wordt stilgelegd, dat we naar binnen gaan en een speler van ons een écht glas tegen zijn hoofd krijgt. We hoorden dat een steward van ons bewusteloos is geslagen en dat er zelfs op het veld - ik heb dat niet gezien - heel veel mensen liepen. Dat hoort niet op een voetbalveld en is eigenlijk triest, juist in Nederland dachten we dat het de laatste tijd beter ging. Maar ik snap het ook niet. Den Bosch staat bovenaan in de competitie, waarom doen ze dat? Natuurlijk is het altijd vervelend als je een doelpunt tegen krijgt, maar zij hebben dat helemaal niet nodig. Het team speelt met volle passie en volgens mij is iedereen hier nu trots om supporter van Den Bosch te zijn.”

Had Van den Brom zijn spelers in bescherming moeten nemen?

Van den Brom noemt het wangedrag van de thuisfans ‘zonde’. Niet alleen voor FC Den Bosch, maar ook voor Vitesse en ‘uiteindelijk in het algemeen voor het hele Nederlandse voetbal’. De verslaggever van ESPN richt zijn aandacht echter vooral op het feit dat Van den Brom heeft gezegd dat er een speler van Vitesse geraakt zou zijn door een ‘echt stuk glas’. Hij vraagt zich af of er daarna überhaupt nog gevoetbald had moeten worden, maar volgens Van den Brom is dat niet aan hem om te bepalen. “Ik ben trainer. We hebben ook gezegd dat we dat niet kunnen accepteren. De scheidsrechter wist ook niet wat hij moest doen. Die schuift de verantwoordelijkheid af bij de thuisploeg. Dan krijg je de twee veiligheidsmensen, die van Den Bosch en ons, en die gaan dan uiteindelijk beslissen of we wel of niet door kunnen.”

De verslaggever zou vanuit zijn commentaarpositie te horen hebben gekregen dat Van den Brom eigenlijk helemaal niet meer wilde voetballen. Daar is volgens de hoofdtrainer van Vitesse echter niets van waar. “Dat heb ik niet gezegd. Ik wil altijd voetballen, maar het moet wel veilig zijn. Veilig voor de mensen op de tribune sowieso, voor de spelers, voor ons. Als ze dat niet kunnen garanderen, dan moet je denk ik de verantwoordelijkheid nemen. Maar die ligt niet bij mij, ik ben een trainer.” Van den Brom krijgt vervolgens de vraag of hij van mening is dat het protocol veranderd moet worden. Hij vraagt zich immers af of je na een onderbreking van 45 minuten nog wel moet voetballen. Maar Van den Brom had niet het idee dat er een protocol was. “Dat niemand durfde te beslissen wat ze zouden gaan doen. Dat is misschien ook kwalijk. Nu zullen ze ongetwijfeld weer zeggen dat het er wel is, maar ik heb het niet gemerkt.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

FC Den Bosch 🆚 Vitesse tijdelijk gestaakt na heerlijke knal van Miliano Jonathans 😮‍💨#dbovit — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2024 ⏯️ De bal rolt weer in Den Bosch, waar de wedstrijd bijna 45 minuten heeft stilgelegen.#dbovit — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Persie komt met opvallende reactie en krijgt applaus van ESPN

SC Heerenveen-trainer Robin van Persie slaat een opvallende toon aan na de 9-1 nederlaag tegen AZ.