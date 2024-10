Sander van der Eijk legt duel tussen FC Den Bosch en Vitesse op slag van rust plotseling stil

De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Vitesse (4-2) in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond vlak voor rust ontsierd door rellen. Na de openingsgoal van de bezoekers gooiden enkele supporters van de thuisploeg bekers op het veld. Even later betraden leden van de harde kern het veld om de confrontatie te zoeken met het uitvak.

Vitesse kwam vrijdagavond op slag van rust op schitterende wijze op voorsprong. Alexander Büttner zag Miliano Jonathans op twintig meter van de goal vrijstaan bij een vrije trap en besloot hem de bal te geven. De buitenspeler nam deze in een keer op de schoen en schoof de bal via de binnenkant van de paal in de goal.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: KKD-nieuwkomer Ilano Silva Timas verrast ESPN-commentator met geweldige actie

Dat de supporters van FC Den Bosch hier niet tevreden mee waren, bleek wel uit het feit dat verschillende fans bekers op het veld gooiden. Scheidsrechter Van der Eijk voelde zich genoodzaakt de wedstrijd stil te leggen. Dat viel niet goed bij enkele leden van de harde kern, die het veld betraden en richting het uitvak liepen. Daar werd over en weer met voorwerpen gegooid, maar een directe confrontatie kwam er niet. Uiteindelijk wist Den Bosch-speler Danny Verbeek de fans terug richting de tribunes te sturen. Na drie kwartier werd de wedstrijd weer hervat.

LEES OOK: Ralf Seuntjens maakt schitterende treffer en zorgt na afloop voor verbazing bij ESPN-verslaggever

In de tweede helft wist de thuisploeg het duel volledig om te draaien. Na treffers van Danzell Gravenberch en Nick de Groot was het weer Jonathans die de stand tien minuten voor tijd op 2-2 bracht. Uiteindelijk wisten Mikulas Bakala en Rein van Hedel de wedstrijd in het voordeel van de Brabanders te beslissen.

Het is alweer de tweede keer in korte tijd dat het misgaat met supporters in Den Bosch. Begin oktober misdroeg een handjevol fans zich nadat de Brabanders de eerste periodetitel hadden veiliggesteld.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

FC Den Bosch 🆚 Vitesse tijdelijk gestaakt na heerlijke knal van Miliano Jonathans 😮‍💨#dbovit — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2024 Den Bosch taraftarları sahaya daldı. pic.twitter.com/wVuBHUNwM0 — Vitesse Arnhem Türkiye (@Vitesse_Turkiye) October 18, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Beste tien Eredivisiespelers volgens EAFC bekend

De beste tien Eredivisie-spelers in de game EA FC 25 zijn bekendgemaakt.