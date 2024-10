Ralf Seuntjens maakt schitterende treffer en zorgt na afloop voor verbazing bij ESPN-verslaggever

zorgde zaterdagavond in de wedstrijd van De Graafschap tegen Telstar voor een schitterend doelpunt. Uiteindelijk was zijn doelpunt niet genoeg voor de overwinning, aangezien het treffen in Velsen-Zuid in 2-2 eindigde. Na afloop was de spits ontzettend nuchter over zijn treffer en zorgde hij voor verbazing bij ESPN-verslaggever Sjors Blaauw.

Bij een 1-1 stand in de 34ste minuut plukte de Seun of God de bal uit de lucht en volleerde hij op prachtige wijze de 1-2 voor De Graafschap binnen. Bij ESPN krijgt Seuntjens de vraag welke treffer mooier was: die van Steijn, die van Luuk de Jong of die van hemzelf tegen Telstar.

Artikel gaat verder onder video

“Sem Steijn sowieso. Die omhaal toch?”, reageert Seuntjens. Hij wordt gecorrigeerd door verslaggever Blaauw, die aangeeft dat het om de treffer van de FC Twente-middenvelder afgelopen weekend in De Kuip maakte. “Ik vond die van Sem Steijn wel mooier. Deze was ook mooi, maar die van Sem, met een stuit... Deze komt gewoon uit de lucht", is Seuntjens eerlijk.

LEES OOK: Ralf Seuntjens laakt beleid van Alex Kroes: 'Dit slaat helemaal nergens op, dit kan echt niet'

De reactie van Seuntjens zorgt voor verbazing bij Blaauw. “Je vertelt het alsof je een pak melk aan het halen bent”, reageert de ESPN-verslaggever. “Het is ook wel geluk wat je erbij moet hebben, maar ik raak 'm fantastisch. Dit is ook de intentie van mij, dus wat betreft ook gewoon kwaliteit”, stelt de aanvaller van De Graafschap.

Seuntjens kan niet leven met het gelijkspel

De treffer van Seuntjens was uiteindelijk niet genoeg voor de overwinning van De Graafschap. In de 75ste minuut kwam Telstar op gelijke hoogte door een treffer van Zakaria Eddahchouri. Dat zorgde voor ergernis bij Seuntjens. “Het is frustrerend. Maar dat begint ook voorin, met het drukzetten en compact maken. We moeten het wel samen doen. Maar we krijgen gewoon te veel goals tegen. Dat is een feit”, aldus de aanvaller.

Klik op de tekst van de post (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

🗣️ "Alsof je een pak melk aan het halen bent."



Is deze treffer geluk, kwaliteit of een combinatie van beide? — ESPN NL (@ESPNnl) October 12, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Privé dreigt met meer onthullingen over Bas Nijhuis, hint ook naar schandaal bij Vandaag Inside

Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, heeft geen goed woord over voor Bas Nijhuis en Vandaag Inside.