Ralf Seuntjens laakt beleid van Alex Kroes: 'Dit slaat helemaal nergens op, dit kan echt niet'

is totaal niet te spreken over de beslissing van Alex Kroes om naar Amsterdam te halen, zo geeft de voetballer van De Graafschap maandagavond aan bij FC Afkicken. De ervaren voetballer vindt het onbegrijpelijk dat de Amsterdammers bij de international van het Nederlands elftal zijn uitgekomen.

"Het is niet best", zegt Seuntjens als hij wordt gevraagd naar de huidige situatie bij Ajax: "Ik zeg heel eerlijk: als je met Wout Weghorst aankomt bij Ajax, dan ben je ver. Dit kan echt niet, man! Dit beleid slaat helemaal nergens op. Je hebt Brobbey en Akpom. Brobbey moet gewoon de eerste spits zijn bij Ajax", stelt Seuntjens, die vindt dat Francesco Farioli zijn elftal op een manier moet neerzetten waarin Brobbey minder hoef te lopen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Frank de Boer vol ergernis over één specifieke transfer van Ajax: ‘Onvoorstelbaar. Ongelooflijk’

Als Weghorst moet gaan fungeren als invaller, was de routinier van De Graafschap voor een andere optie gegaan: "Als je zo'n speler (Weghorst) haal voor een half uur, dan hadden ze beter Sam Lammers kunnen kopen. Die is goedkoper en dat vind ik meer een Ajax-spits dan Weghorst. Qua alles is hij meer een Ajax-spits dan Weghorst. Niks tegen Weghorst hoor, maar dit kan niet. Als Ajax zijnde kan dit echt niet", zegt Seuntjens, die duidelijk laat merken dat hij over het transferbeleid van de Amsterdamse club niet te spreken: "Als ik in de raad van commissarissen zat, had ik dit wel geblokkeerd."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Weghorst onthult bijzondere reden waarom hij met rugnummer 25 gaat spelen

Wout Weghorst gaat bij Ajax spelen met rugnummer 25, zo is na zijn transfer bekend geworden.