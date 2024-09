Frank de Boer vol ergernis over één specifieke transfer van Ajax: ‘Onvoorstelbaar. Ongelooflijk’

Veel inkomende transfers van Ajax werden de afgelopen maanden hevig bekritiseerd. De transfer die bij Frank de Boer specifiek voor veel ergernis heeft gezorgd, is die van Carlos Forbs vorig jaar.

Forbs werd in 2023 voor maximaal veertien miljoen euro door Ajax opgepikt in de jeugdopleiding van Manchester City. De vleugelaanvaller was destijds negentien jaar. “De transfer van Forbs druiste zó in tegen de filosofie van Ajax”, zegt De Boer maandag zichtbaar geërgerd in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hans Kraay junior over ‘Mislintat-aankoop’ bij Ajax: ‘Slecht en veel te duur’

De oud-trainer van Ajax licht toe: “Je drie grootste talenten staan op diezelfde positie, plus Steven Bergwijn. Dan denk je: waarvoor haal je nu een speler van negentien jaar? Het is toch de filosofie dat je zo’n speler zelf opleidt? En daar betaal je dan twaalf miljoen euro (in feite maximaal veertien miljoen euro, red.) voor…”, verzucht De Boer.

De Boer krijgt bijval van tafelgenoot Marco van Basten. “Onvoorstelbaar. Ongelooflijk. Ongelooflijk”, reageert Van Basten op de transfer van Forbs vorig jaar. Presentator Wytse van der Goot merkt op dat Ajax Forbs nu heeft verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, met een optie tot koop van 13,5 miljoen euro. “Die optie wordt alleen gelicht als hij goed speelt. Maar die jongen is niet goed genoeg om daar goed te spelen. Dus dat gaat niet gebeuren”, verzekert Van Basten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Concrete interesse van Ajax verdween plotseling: 'Wij waren overtuigd dat hij die kant opging'

Ajax had belangstelling voor een verdediger uit de Eredivisie, maar een blessure gooide roet in het eten.