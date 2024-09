Hans Kraay junior over ‘Mislintat-aankoop’ bij Ajax: ‘Slecht en veel te duur’

Hans Kraay junior denkt dat Ajax met het vertrek van Carlos Forbs een uitstekende deal heeft gemaakt. De buitenspeler, die in het tijdperk van Sven Mislintat naar Amsterdam werd gehaald, vertrok op huurbasis naar Wolverhampton Wanderers en kan Ajax door middel van bonussen een bedrag van 13,5 miljoen euro opleveren.

De analist van ESPN is spijkerhard bij Goedemorgen Eredivisie: “Hij is ook gewoon een van de heel slechte, veel te dure Mislintat-aankopen. Maar Forbs gaat nu naar Wolverhampton. Het leek erop dat Lyon vijftien miljoen voor hem wilde betalen en ik begreep eerst niet waarom Ajax hem niet wegdeed”, begint Kraay junior kritisch.

De oud-voetballer denkt dat Alex Kroes goede zaken heeft gedaan met de deal. “Van Mike Verweij (clubwatcher van De Telegraaf) hoorde ik dat Ajax een huursom van 2,5 miljoen euro krijgt en de Wolves zijn salaris van 1,5 miljoen betalen. Als Forbs tien wedstrijden in de basis start, moet de club nog eens 13,5 miljoen aan Ajax overmaken. En dat gaat hij redden. Dus dan is het wel een goede deal”, aldus Kraay junior.

Forbs speelde tijdens zijn eerste seizoen in Nederland 34 wedstrijden, waarvan twee voor Jong Ajax. Hij eindigde op vier doelpunten en vijf assists in alle competities. Onder Francesco Farioli kreeg de rappe aanvaller volop de kans zichzelf te laten zien. Forbs verscheen in vijf van de zes wedstrijden in de voorronde van de Europa League aan de aftrap en kwam in de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen als invaller binnen de lijnen. Maar overtuigen deed hij wederom niet. Farioli haalde Forbs regelmatig voortijdig naar de kant. De Portugees scoorde niet en verzorgde ook geen assist.

