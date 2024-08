'Lyon bijna in zee met aanvaller: slecht nieuws voor Carlos Forbs en Ajax'

De kans is groot dat op Deadline Day een transfer gaat maken naar Olympique Lyon. De Ivoriaanse aanvaller, die jarenlang bij Crystal Palace speelde kan op huurbasis naar Frankrijk. Dat lijkt gevolgen te hebben voor Carlos Forbs: een transfer van Ajax naar Lyon lijkt nu onwaarschijnlijker.

Zaha is een linksbuiten die vorig seizoen neerstreek in Turkije bij Galatasaray. In dertig competitiewedstrijden maakte hij negen doelpunten en gaf hij drie assists. Daarvoor speelde hij een klein decennia voor Crystal Palace. Zaha kan ook als rechtsbuiten fungeren. Volgens transferexpert David Ornstein is de overstap naar Lyon voor hem bijna beklonken.

LEES OOK: Europa League compleet: Ajax, FC Twente en AZ kennen mogelijke tegenstanders

Woensdag kwam L'Équipe met het nieuws naar buiten dat Olympique Lyon een bod van zo'n vijftien miljoen euro zou hebben gedaan op Forbs. De Franse club was nog op zoek naar een speler die Ernest Nuamah kan vervangen, als hij in de club alsnog verlaat voor het sluiten van de transfermarkt. Vorig seizoen kwam Forbs voor zo'n veertien miljoen euro over van Manchester City. Ajax zou het bod van Lyon in beraad nemen.

Alex Kroes bevestigde donderdagavond in aanloop naar de gewonnen wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok dat Lyon concrete interesse voor de jongeling heeft. "Dat is een reëel bod. Hoe dat verder gaat uitpakken, moeten we zien. Er is ook een andere club geïnteresseerd in hem, dus we zijn er heel druk mee bezig. De window is in Nederland en een paar andere landen nog een paar dagen open, maar het grote geld zal morgen binnen moeten komen”, weet Kroes.

In de afgelopen dagen is Zaha echter ook benaderd. Mogelijk heeft de komst van de laatstgenoemde vleugelaanvaller gevolgen voor Ajax en Forbs; aangezien Zaha ook goed op de rechterflank kan spelen, is het aantrekken van de Forbs een minder grote prioriteit geworden.

🚨 EXCL: Wilfried Zaha close to making shock #DeadlineDay transfer to Lyon. #OlympiqueLyonnais nearing agreement with #Galatasaray on season-long loan for 31yo. Would avoid tax issues complicating return to UK when #CPFC + #LCFC studied move @TheAthleticFC https://t.co/G85wn3vJ1u — David Ornstein (@David_Ornstein) August 29, 2024

