Ajax maakt om 01.45 uur melding van uitgaande transfer: 'We hebben hem daarom laten gaan'

Ajax heeft het vertrek van Carlos Forbs naar Wolverhampton Wanderers in de nacht van vrijdag op zaterdag definitief aangekondigd. De Portugese vleugelaanvaller, die vorig jaar nog voor een bedrag van veertien miljoen euro de overstap maakte van Manchester City naar Ajax, maakt het seizoen op huurbasis af in Engeland. De Amsterdammers hebben bovendien een optie tot koop bedongen.

Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat van Ajax verbaasde vorig jaar vriend en vijand door veertien miljoen euro op tafel te leggen voor de komst van Forbs. De Portugees gold in de jeugdopleiding van Manchester City weliswaar als een groot talent, maar een debuut in de hoofdmacht zat er niet in. Bij Ajax kende hij een hoopgevende start. Zo scoorde hij onder meer in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille in de Europa League. Maar na het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip kwam Forbs er nog maar weinig aan te pas.

Nieuwe kans onder Farioli

Forbs speelde tijdens zijn eerste seizoen in Nederland 34 wedstrijden, waarvan twee voor Jong Ajax. Hij eindigde op vier doelpunten en vijf assists in alle competities. Onder Francesco Farioli kreeg de rappe aanvaller volop de kans zichzelf te laten zien. Forbs verscheen in vijf van de zes wedstrijden in de voorronde van de Europa League aan de aftrap en kwam in de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen als invaller binnen de lijnen. Maar overtuigen deed hij wederom niet. Farioli haalde Forbs regelmatig voortijdig naar de kant. De Portugees scoorde niet en verzorgde ook geen assist.

Wolverhampton komt na interesse Lyon in actie

In de tussentijd werd hij nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Wolverhamtpon werd al even genoemd als mogelijke nieuwe bestemming, maar de laagvlieger uit de Premier League toonde zich lang niet concreet. Daar kwam de afgelopen dagen verandering in. Na het nieuws dat Olympique Lyonnais zich met een bod had gemeld in Amsterdam kwam Wolverhampton alsnog in actie. Met succes. Wolverhampton huurt Forbs voor de rest van het seizoen van Ajax en kán hem volgend jaar definitief overnemen. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf betaalt Wolverhampton een huursom van 2,5 miljoen euro aan Ajax en wordt de optie tot koop verplicht bij tien basisplaatsen voor Forbs, die dan 13,5 miljoen euro moet kosten.

In het persbericht, dat Ajax afgelopen nacht om 01.45 uur verstuurde, gaat technisch directeur Alex Kroes van Ajax in op het vertrek van Forbs. “Om de sportieve en financiële balans van Ajax te herstellen, hebben we ervoor gekozen om Carlos Forbs te laten gaan naar de Premier League, de competitie van zijn dromen. We wensen hem heel veel succes toe”, zo klinkt het. Ajax hoopt ook afscheid te nemen van Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal. Voor laatstgenoemde was er naar verluidt interesse vanuit onder meer Spanje en Frankrijk, maar de transfermarkt sloot in beide landen vrijdagavond al z’n deuren.

