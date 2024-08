Ajax-fans krijgen slecht nieuws van Tim van Duijn: 'Daar zou ik geen rekening mee houden'

De supporters van Ajax die hoopten dat ze verloren zoon deze zomer nog in de armen zouden mogen sluiten, krijgen slecht nieuws van Voetbal International-journalist Tim van Duijn. In een livestream van het weekblad zegt Van Duijn geen rekening meer te houden met een terugkeer van de speler die momenteel uitkomt voor Galatasaray.

Foot Mercato meldde eerder op de vrijdag dat Ziyech open zou staan voor een terugkeer in Amsterdam. Ajax zou op zijn beurt de inmiddels 31-jarige international van Marokko graag terughalen, maar moet eerst een of meerdere uitgaande transfers realiseren om financiële ruimte te creëren voor een transfer.

Hoewel er vrijdag volop beweging is bij Ajax - Silvano Vos verkast naar AC Milan, Carlos Forbs is op weg naar Wolverhampton Wanderers en Benjamin Tahirovic staat nog altijd in de belangstelling van FC Kopenhagen - verwacht Van Duijn echter niet dat de komst van Ziyech nog reëel is. "Nee, daar zou ik geen rekening mee houden", antwoordt de journalist desgevraagd.

Duidelijkheid over vermeende interesse Ajax in Mike Trésor

Van Duijn gaat verderop ook in op de geruchten over de vermeende interesse van Ajax in Mike Trésor. De oud-speler van onder meer NEC en Willem II mag vertrekken bij Burnley, dat gisteren (donderdag) ook al zaken deed met de Amsterdammers toen Wout Weghorst zijn transfer afrondde. "Dat heeft wel gespeeld, maar volgens mij heeft dat een tijdje terug gespeeld", zegt Van Duijn over de interesse in Trésor. "Ik sluit niet uit dat áls er nog wat weggaat, bijvoorbeeld Bergwijn, dat hij dan in beeld komt. Maar volgens mij op dit moment niet, dan moet er eerst nog iemand weg."

