Feyenoord-huurling gruwelijk in de fout: 'Ik heb dit nog nooit gezien!'

Doelman van Vitesse heeft vrijdagavond in het uitduel bij Helmond Sport op onbegrijpelijke wijze de 0-1 weggegeven. De keeper, die door de Arnhemmers wordt gehuurd van Feyenoord, zorgt daarmee voor complete verbijstering bij analist Hans Kraay junior.

Na zeven minuten spelen kreeg Van Sas een terugspeelbal vanaf de rechterkant van het veld. Onder druk van meerdere tegenstanders besloot de 22-jarige sluitpost de bal niet ineens weg te rammen, maar zette Van Sas een kapbeweging naar voren in. Tegenstander Amin Doudah kreeg de bal daardoor op een presenteerblaadje aangeboden, ontdeed zich van de keeper en schoof beheerst de 1-0 tegen de touwen. Nog voor rust kwam de thuisploeg via Anthony van den Hurk vervolgens op 2-0.

In Voetbal op Vrijdag op ESPN wordt de opmerkelijke actie van Van Sas besproken door Kraay. "Van Sas was vorige week héél goed", zegt de analist, verwijzend naar de 2-0 thuiszege die Vitesse vorige week boekte in het Gelderse onderonsje met De Graafschap. De beelden van de goal van Doudah worden vervolgens ingestart. "Ik heb géén idee wat hij wil. Wil hij er een stuk of vier gaan passeren? Wat dénk je?", vraagt Kraay zich af. "Hij heeft zich vorige week geweldig laten zien, maar ik heb dit nog nooit gezien." Presentator Toine van Peperstraten zegt lachend: "Je wordt niet voor niets keeper."

Een cadeautje voor Helmond Sport 🫣🎁#helvit — ESPN NL (@ESPNnl) February 21, 2025

