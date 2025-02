Eén man juicht na Champions League-loting Feyenoord - Inter: 'Dat wilde ik heel graag'

is dolblij dat hij het met Internazionale in de achtste finales van de Champions League op mag nemen tegen Feyenoord. Tegenover het Algemeen Dagblad laat de verdediger weten dat hij vrijdag juichend reageerde op de loting, die ervoor zorgde dat hij voor het eerst in zijn carrière tégen de club speelt waar het allemaal begon.

De Vrij (33) speelde tussen 2009 en 2014 in totaal 154 wedstrijden namens Feyenoord, de club waar hij sinds 2002 al deel uitmaakte van de jeugdopleiding. De verdediger werd na het WK van 2014, waar hij met het Nederlands elftal beslag legde op de derde plaats, voor zo'n zeven miljoen euro verkocht aan Lazio Roma. Vier jaar later, in de zomer van 2018, stapte hij transfervrij over naar Inter. Met de Nerazzuri werd De Vrij tweemaal kampioen van Italië en won hij net zo vaak de Coppa Italia.

Voorafgaand aan de loting wist De Vrij natuurlijk al dat hij sowieso een wedstrijd op Nederlandse bodem tegemoet zou gaan. Inter kon immers enkel gekoppeld worden aan PSV of Feyenoord. Het werd dus Feyenoord, tot grote tevredenheid van De Vrij. "Ik juich wel", laat de verdediger via WhatsApp weten aan het AD. Later licht hij telefonisch toe: "Want ik juichte maar zeker niet omdat we Feyenoord niet serieus zouden nemen. Integendeel zelfs. Ik ben blij dat ik tegen Feyenoord mag spelen, de club met een speciale plek in mijn hart. In de Kuip ben ik doorgebroken, ik heb er uiteraard nog interlands gespeeld maar nog nooit een wedstrijd tegen Feyenoord. Dat wilde ik heel graag en die wens gaat nu uitkomen", aldus De Vrij.

Van onderschatting is bij De Vrij en zijn ploeggenoten geen enkele sprake, zo laat de verdediger weten. "De winst van Feyenoord tegen AC Milan zegt ons voldoende. Dat is gewoon een heel sterke prestatie. We zullen heel goed moeten zijn om de kwartfinale te kunnen bereiken." Het tweeluik betekent voor De Vrij een weerzien met een aantal oude bekenden: "Ik heb wel met een paar spelers uit de huidige selectie samengespeeld. Timber, Hartman, Bijlow en Stengs bij Oranje. Maar die jongens zullen er niet bij zijn, hooguit Calvin Stengs." Bovendien is de kans levensgroot aanwezig dat er nóg een voormalig ploeggenoot van De Vrij in de dug-out plaats gaat nemen: "Met de nieuwe trainer Robin van Persie speelde ik uiteraard bij het Nederlands elftal."

