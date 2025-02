Teruglezen: zo verliep de loting voor de achtste finales van de Champions League

Feyenoord en PSV komen er vandaag achter wie ze gaan treffen in de tussenronde van de Champions League. De beide Nederlandse deelnemers aan het miljardenbal gaan vanaf 12.00 uur met veertien andere clubs de koker in, als in het Zwitserse Nyon de loting wordt verricht. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit megabedrag verdient Feyenoord dankzij het bereiken van de achtste finale

In het Champions League-duel met AC Milan stond voor Feyenoord niet alleen een plaats bij de laatste zestien op het spel, maar ook financieel gewin.