Teruglezen: zo verliep de loting voor de achtste finales van de Europa League

Na een veelbewogen tussenronde in de Europa League gaan Ajax en AZ de koker in voor de achtste finales van de Europa League. Welke clubs de twee overgebleven Nederlandse deelnemers daarin gaan treffen wordt vrijdagmiddag vanaf 12.45 uur bekend. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de loting voor de Europa League.

