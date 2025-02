Pascal Bosschaart droomt: 'Ik ga het Dennis te Kloese influisteren'

Pascal Bosschaart staat niet onwelwillend tegenover een langer verblijf bij Feyenoord, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad, na afloop van de Champions League-overwinning over twee wedstrijden op AC Milan. Bosschaart, die zijn derde wedstrijd als interim-trainer succesvol afsloot, grapt dat hij algemeen directeur Dennis te Kloese ‘vanavond nog even influistert’ dat hij het seizoen wil afmaken.

Feyenoord schakelde AC Milan uit door in San Siro met 1-1 gelijk te spelen, nadat de heenwedstrijd eindigde in een 1-0 overwinning in de Kuip. De thuiswedstrijd was het debuut van Bosschaart als trainer van Feyenoord 1, nadat Brian Priske vertrok.

Bosschaart is interim-trainer en zal dus plaats vrijmaken zodra er een nieuwe hoofdtrainer gevonden wordt door de club uit Rotterdam. Bosschaart wordt na het bereiken van de laatste zestien van de Champions League desondanks gevraagd of hij Te Kloese in zijn oor gefluisterd had dat hij het seizoen wel af zou willen maken. “Nee, maar dat zal ik vanavond misschien nog even influisteren”, antwoordde de euforische Rotterdammer.

Het is de vraag of en hoe een dergelijke situatie zich gaat voordoen. Bosschaart beschikt niet over het hoogste trainersdiploma en mag daarom maximaal zestig dagen hoofdtrainer van Feyenoord zijn. Op 10 april moet er in principe iemand gevonden zijn klaarstaat om het over te nemen.

Bosschaart gaat verder: “En nu zit ik hier in San Siro en hebben we net AC Milan uitgeschakeld. Dat besef moet nog komen. Maar na afloop zat ik even met Etiënne Reijnen en John de Wolf en toen zeiden we wel tegen elkaar: 'Dit hebben we wel even voor elkaar gekregen.' Het tactisch plan met Hugo Bueno als een soort tweede zes pakte niet uit zoals we hadden gehoopt. Maar Bueno gaf wel de voorzet bij de 1-1 en dat lukte wel. We zijn blij, die gasten hebben gevochten en we zitten in de achtste finale. De enige domper is de rode kaart voor Givairo Read.” Afsluitend zegt Bosschaart: “Of ik een geboren trainer ben? Nou, dit voelt wel heel lekker hoor.”

