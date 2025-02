Ibrahimovic baalt flink van scheidsrechter en eigen ploeg: 'Maar Feyenoord was niet beter'

Zlatan Ibrahimovic, de huidige Senior Advisor van AC Milan, baalt enorm van de uitschakeling van zijn eigen ploeg in de Champions League. De Italianen kwamen sterk uit de startblokken tegen Feyenoord, maar hadden uiteindelijk niet genoeg aan een gelijkspel (1-1). Ibra klaagt tevens over de scheidsrechter, die Theo Hernández twee keer geel gaf.

In De Kuip won Feyenoord een week geleden met 1-0. Na 37 seconden was de voorsprong in Italië alweer weggepoetst: uitgerekend Santiago Giménez torende boven Thomas Beelen uit en knikte raak. Marco van Basten vond het een matige actie van de centrale verdediger van de Rotterdammers.

De tweede helft in San Siro was Feyenoord echter beter gezind. Hernández, die in de eerste helft al geel had gekregen, liet zich vallen in de zestien van de Feyenoord-verdediging. De Fransman mocht inrukken, waarna de uitploeg de overhand kreeg. Julián Carranza kopte vervolgens de 1-1 in en daar zou het bij blijven. Met dat resultaat komt de ploeg van Pascal Bosschaart een ronde verder in de Champions League.

Ibrahimovic liet na afloop weten teleurgesteld te zijn in zijn eigen ploeg, zo vertelt hij bij Sky. "Feyenoord was niet beter dan wij waren, we hebben onszelf alleen vermoord. We zijn teleurgesteld, de scheidsrechter was ook streng met Hernández: hij had geen waarschuwing gegeven voor de rode kaart. Theo is geen acteur, hij doet zijn best."

