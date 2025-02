Marco van Basten is fel tijdens AC Milan - Feyenoord: 'Hij laat zich piepelen!'

‘liet zich piepelen’ voorafgaand aan de 1-0 van AC Milan tegen Feyenoord, meent Marco van Basten. In de eerste minuut van de wedstrijd knikte Santiago Giménez de openingstreffer binnen.

Vanaf de aftrap zocht Milan direct de aanval, wat een corner opleverde. De corner werd kort genomen en uiteindelijk gaf Christian Pulisic een voorzet. Bij de tweede paal kopte Malick Thiaw de bal door richting Giménez, die vlak voor het doel alleen nog zijn hoofd tegen de bal hoefde te zetten. De ex-speler van Feyenoord vierde zijn doelpunt met een verontschuldigend handgebaar.

Volgens analist Youri Mulder begon Feyenoord niet scherp. “De organisatie klopt niet. Het is 2 tegen 1 als de voorzet komt. Daardoor probeert Hadj Moussa de lijn dicht te lopen. Na de voorzet staat het bij de tweede paal weer niet goed!”, merkt hij op.

Van Basten wijst op de rol van Beelen. “De bal wordt bij de tweede paal omhooggekopt. Er is een duel tussen Beelen en Giménez. Wie kan de bal het snelste koppen? Giménez springt net even wat eerder. Beelen laat zich wat dat betreft piepelen. Als verdediger moet je hier rekening mee houden.”

'Milan verdiend op voorsprong'

Volgens de oud-aanvaller van Milan is de 1-0 voorsprong van i Rossoneri bij rust verdiend. “Milan was de enige ploeg die initiatief nam, kansen creëerde en de bal had. Feyenoord is niet in het stuk voorgekomen.” Pierre van Hooijdonk ziet nog wel perspectief voor Feyenoord. “Ik heb Paixão een paar aardige dingen zien doen. Dat heeft nog niet geresulteerd in grote kansen, maar het is niet zo alsof er geen muisje doorheen komt bij Milan.”

