AC Milan - Feyenoord LIVE: Uitvak San Siro juicht: Feyenoord naar achtste finale

Feyenoord speelt dinsdagavond de return in de tussenronde van de Champions League tegen AC Milan. De wedstrijd in San Siro begint om 18.45 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

De heenwedstrijd in De Kuip werd door Feyenoord met 1-0 gewonnen dankzij een vroege treffer van Igor Paixão. De Rotterdammers hebben zich daarmee een prima uitgangspositie verschaft voor de terugwedstrijd tegen de Milanezen. Het was voor de Rotterdammers de eerste wedstrijd onder interim-trainer Pascal Bosschaart. De generale repetitie was voor Feyenoord weinig hoopgevend. Afgelopen weekend speelde de Stadionclub met 0-0 gelijk op bezoek bij NAC Breda. AC Milan boekte een nipte 1-0 zege op Hellas Verona.