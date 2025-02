Slot gebruikt Feyenoord als inspiratie in titelstrijd

Arne Slot is blij dat hij in zijn carrière al een succesvolle titelstrijd achter de rug heeft nu hij met Liverpool om het kampioenschap in de Premier League speelt. De oefenmeester werd in seizoen 2022/23 kampioen met Feyenoord en gebruikt deze ervaring nu om met Liverpool hetzelfde resultaat te boeken.

Slot maakte afgelopen zomer de overstap van Feyenoord naar Liverpool en koerst in zijn eerste seizoen in Engeland direct op het kampioenschap af. The Reds hebben na 25 duels een voorsprong van zeven punten op achtervolger Arsenal en kunnen dit gat woensdagavond op bezoek bij Aston Villa vergroten tot tien punten. Voor Slot zou een landskampioenschap zijn tweede in zijn carrière zijn, nadat hij eerder al Feyenoord naar de landstitel leidde.

“Ik denk dat het altijd helpt als je het al hebt meegemaakt”, geeft de oefenmeester aan op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Aston Villa. “Dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de spelers.” Meerdere bepalende spelers, zoals Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Alisson, waren er in 2019/20 al bij toen Liverpool het vorige kampioenschap pakte. “Maar het is moeilijk om ervaringen uit die tijd mee te nemen naar nu. Andere spelers, andere tegenstanders, een andere competitie”, somt Slot op.

“Het leert ons wel dat – en dat heb ik al heel vaak gezegd – aan het einde van het seizoen veel wedstrijden dicht op elkaar liggen”, gaat de Nederlandse trainer verder. Als voorbeeld noemt hij de zege van FC Barcelona op Rayo Vallecano (1-0) van maandagavond, waarbij de bezoekers regelmatig dicht bij de gelijkmaker kwamen. “Aan het einde van het seizoen komen zulke resultaten vaker voor, ook in mijn kampioensjaar bij Feyenoord. Het geeft aan dat je een team hebt dat vecht tot het einde en je deze wedstrijden moet winnen om wat te bereiken.”

