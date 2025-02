Givairo Read duikt plots op in grote krant en heeft voorkeur voor één topclub

Feyenoord moet vrezen voor een razendsnel vertrek van . De achttienjarige rechtsback kent dit seizoen zijn doorbraak in Rotterdamse dienst en kan volgens de Daily Mirror rekenen op interesse van Manchester United. De Engelse krant beweert echter dat Read zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Arne Slots Liverpool, dat daardoor betere papieren heeft dan Manchester United.

Read maakte op zestienjarige leeftijd al zijn debuut in het betaald voetbal bij FC Volendam onder toenmalig coach Wim Jonk. Enkele maanden later verkaste de Nederlands jeugdinternational voor een kleine vergoeding naar Feyenoord, waar hij onder Arne Slot een jaar geleden debuteerde in de hoofdmacht. Door blessureleed komt Read dit seizoen meer in de plannen voor bij de Rotterdammers en inmiddels staat de teller op negentien officiële optredens.

Bij Feyenoord houdt Read zich uitstekend staand op het hoogste podium en zijn ontwikkeling is ook niet onopgemerkt gebleven in de Europese top. Volgens de laatste berichtgeving uit Engeland staat Read op het verlanglijstje van Manchester United, dat zijn verrichtingen nadrukkelijk in de gaten zou houden. The Red Devils zouden interesse hebben om de jonge rechtsback komende zomer over te nemen van Feyenoord, waar hij nog tot medio 2028 vastligt en een Estimated Transfer Value (ETV) van 6,3 miljoen euro vertegenwoordigt.

'Read geeft voorkeur aan Liverpool'

Manchester United hikt alleen tegen een probleem aan: Read wil naar verluidt naar Liverpool wanneer hij Feyenoord inruilt voor de Premier League. Dit lijkt onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van Slot, die afgelopen zomer de Rotterdamse club inruilde voor the Reds. Een overstap naar Liverpool lijkt voor Read met het oog op het mogelijk vertrek van Trent Alexander-Arnold niet onmogelijk. Er is echter geen sprake van concrete interesse.

Ook Milambo gelinkt aan Man United

Read is echter niet de enige speler van Feyenoord op het verlanglijstje van Manchester United. Ook Antoni Milambo kan nog altijd rekenen op interesse van the Mancunians, nadat hij eerder in december al werd gelinkt aan de Engelse topclub. Volgens Mirror zouden scouts van Manchester United veelvuldig afreizen naar De Kuip om de prestaties van Read en Milambo van dicht bij te kunnen zien.

