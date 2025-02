Arne Slot onthult 'geheim' achter vliegende Liverpool-start: 'Was niet mijn idee'

Arne Slot gaat in gesprek met Sky Sports in op de goede sfeer in zijn spelersgroep bij Liverpool. Sinds de zomer komt zijn selectie veelvuldig samen in een koffiebar die de club heeft gecreëerd, maar Slot zegt dat de plannen daarvoor buiten hem om zijn gemaakt.

Liverpool gaat fier aan kop in de Premier League: The Reds verzamelden 57 punten uit hun eerste 24 duels. De ploeg van Slot heeft daarmee een voorsprong van vier punten op eerste achtervolger Arsenal, dat bovendien een wedstrijd meer gespeeld heeft. Liverpool bereikte bovendien als nummer één van de competitiefase van de Champions League de achtste finales en staat in maart in de finale van de Carabao Cup tegenover Newcastle United. Enige smetje op het seizoen vormt vooralsnog de FA Cup, waarin een B-team van Liverpool eerder deze maand verrassend werd uitgeschakeld door de hekkensluiter van de Championship, Plymouth Argyle.

Op sociale media deelt Liverpool regelmatig beelden van hoe het er achter de schermen aan toegaat. Zoals recent, toen Cody Gakpo werd uitgeroepen tot speler van de maand januari. De oud-PSV'er werd bij de koffiebar toegejuicht en zei in alle bescheidenheid tegen collega-aanvaller Mohamed Salah dat hij diens trofee 'gestolen' had. Sky Sports vraagt Slot of het zijn initiatief is geweest dat de spelers zoveel tijd met elkaar doorbrengen. "Nee, nee, ze ontbeten altijd al samen", reageert de van Feyenoord overgekomen trainer. "Wat er is veranderd, en dat zie je veel, is dat er een koffiebar is gecreëerd. Dat was niet mijn idee, dat heeft de club bedacht. Je ziet veel op sociale media dat de spelers daar zitten, praten en lol hebben", aldus Slot.

