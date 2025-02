Mokerslag voor Slot: FA Cup-blamage Liverpool tegen hekkensluiter Championship

Liverpool is klaar in de FA Cup. In de vierde ronde werden de mannen van Arne Slot uitgeschakeld door Plymouth Argyle, na een 1-0 verliespartij. Hoewel er een B-elftal op het veld stond, is uitschakeling door de nummer laatst van de Championship een grote schok te noemen.

Liverpool trad aan tegen Plymouth met een selectie waarin veel spelers ontbraken. Cody Gakpo en Virgil van Dijk waren er bijvoorbeeld niet bij. De basiself was dan ook volledig anders dan het team dat donderdag de finale van de EFL Cup bereikte tegen Tottenham Hotspur (4-1 over twee wedstrijden). Onderschatting, zo blijkt, want de tegenstander uit het zuidwesten van Engeland wist de huidige koploper van de Premier League te verslaan met 1-0.

Plymouth scoorde uit een penalty in de 53e minuut, nadat de bal tegen de handen van Harvey Elliott werd geschoten. Ryan Hardie schoot de strafschop feilloos binnen. Na het vallen van dit doelpunt had Liverpool de grootst mogelijke moeite om iets terug te doen. Plymouth verdedigde sterk en rekte voldoende tijd. Vlak voor het einde ontstond nog de grootste kans voor Liverpool via de mee naar voren gekomen doelman Caoimhín Kelleher, maar de doelman van Plymouth wist de kopbal nét over de lat te tikken. Zo overleefde Plymouth de negen minuten extra tijd.

De uitschakeling in het belangrijkste bekertoernooi van Engeland is de eerste voor Arne Slot bij Liverpool, dat favoriet is in de Premier League, EFL Cup en mogelijk ook de Champions League. Daar eindigde Liverpool eerste in de competitiefase.