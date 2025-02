Arne Slot: ‘Daardoor ben ik misschien nog wel een betere coach dan in Nederland’

Arne Slot is sinds afgelopen zomer trainer van Liverpool en doet het uitstekend in Engeland. Toch heeft de oefenmeester het niet altijd even makkelijk in de Britse havenstad. Dat heeft volgens hem alles te maken met het feit dat zijn gezin nog in Nederland woont. Toch zorgt dat er ook voor dat hij minder afleiding heeft van zijn werk.

Slot verruilde Feyenoord afgelopen zomer voor Liverpool. De oefenmeester kon in dienst van de Rotterdammers gewoon met zijn familie in Nederland blijven wonen, maar als trainer van The Reds is dat voor hem geen optie. Zijn vrouw en kinderen zijn achtergebleven in Nederland. In gesprek met Gary Lineker bij de BBC vertelt de oefenmeester dat hij dat heel lastig vindt.

“Dat is moeilijk, ja”, antwoordt Slot wanneer Lineker stelt dat de familie van de trainer niet in Engeland is. “Het goede is wel dat het maar een uur vliegen is, dus ze zijn hier heel vaak. Maar de kinderen moeten wel gewoon naar school en hebben nu hun examens.” In de eerste seizoenshelft heeft Slot zijn familie wel vaak gezien, maar momenteel is hij bezig aan de zwaarste periode. “Tussen november en maart is er geen pauze, dus dat betekent dat het moeilijker is en ik ze niet zo vaak zie als ik zou willen.”

Familie kan nu geen afleiding vormen

Wanneer Slot zijn familie niet kan zien, wordt hij het grootste deel van de tijd beziggehouden met zijn werk als trainer van Liverpool. Verder speelt hij padel op het trainingscomplex van de Engelse topclub. Ook de vele reistijd houdt Slot meer bezig dan in Nederland het geval was. “Want de meeste teams komen uit Londen.” Met de auto is het bijna 4,5 uur rijden om van Liverpool naar Londen te reizen. “Negen van de tien keer gaan we dus de dag ervoor weg. Zelfs als mijn familie hier zou zijn, zou ik mijn kantoor waarschijnlijk meer zien. Nu raak ik niet afgeleid doordat ik mijn zoon wil zien voetballen op zaterdagochtend, of mijn dochter wil zien tennissen. Misschien ben ik daardoor nog wel een betere coach dan in Nederland.”

