Arne Slot is waakzaam voor Nederlander, van wie hij diep onder de indruk is

Arne Slot neemt het zaterdagmiddag met Liverpool op tegen Bournemouth, dat dit seizoen goed presteert in de Premier League. Een van de redenen waarom de club uit het zuiden van Engeland zo goed draait, is . De Nederlander maakt veel indruk. Slot is dan ook op zijn hoede voor de oud-Ajacied.

"Justin heeft een fantastisch seizoen", wordt Slot geciteerd door De Telegraaf in aanloop naar het duel tegen de nummer zeven van de Premier League: "Voor ons Nederlanders is dat mooi om te zien. Hij verliet het land vroeg en heeft op die keuze een hoop kritiek gekregen. Men vindt in Nederland dat je langer moet wachten voor je die stap maakt. Maar hij is een goed voorbeeld gebleken dat het, met een omweg via een paar andere clubs, wél kan.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arne Slot weet niet wat hij ziet bij Liverpool: 'Vanaf mijn eerste dag: wauw'

Slot vindt dat niet alleen Kluivert de complimenten moet krijgen, maar ook iemand anders bij Bournemouth. Dat is zijn collega-trainer Andoni Iraola, zo vindt de coach van Liverpool: "Dat Justin het nu zo goed doet, is ook de verdienste van de trainer en het team waar hij in speelt. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen tegen Ryan Gravenberch, een jongen die net als hij bij Ajax speelde en jong naar het buitenland ging.”

Het wordt voor Slot een belangrijk duel in de Premier League. Nottingham Forest, een concurrent van het Liverpool van Slot, liet onlangs zien dat het absoluut niet makkelijk is om te spelen in Bournemouth. Recent werd er door de achtervolger van koploper Liverpool maar liefst 5-0 verloren van de ploeg van Iraola. Slot is dan gewaarschuwd.