Arne Slot weet niet wat hij ziet bij Liverpool: 'Vanaf mijn eerste dag: wauw'

Arne Slot zegt in een interview met Gary Lineker voor de BBC dat hij sinds afgelopen zomer pas écht beseft hoe goed eigenlijk is. De 33-jarige verdediger en aanvoerder van Liverpool wordt in Nederland regelmatig bekritiseerd, maar heeft zijn trainer weten te verrassen.

Van Dijk speelde in Nederland alleen voor FC Groningen op het hoogste niveau en heeft zijn loopbaan daarna stap voor stap opgebouwd tot waar hij nu staat. Via achtereenvolgens Celtic en Southampton belandde de geboren Brabander in de winterstop van het seizoen 2017/18 bij Liverpool, dat maar liefst 85 miljoen euro voor hem over had. Afgelopen weekend speelde Van Dijk tegen Ipswich Town (4-1 winst) zijn 300ste officiële wedstrijd voor The Reds.

Veruit de meeste daarvan zat Jürgen Klopp als trainer op de bank, maar sinds afgelopen zomer zwaait Slot de scepter op Anfield. "Iedereen hier in Engeland zal je vertellen dat Van Dijk de beste verdediger van de wereld is", zegt Slot in het vraaggesprek met Lineker. "In Nederland krijgt hij wat meer kritiek dan hier. Ik ben op een zeer positieve manier verrast hoe goed hij aan de bal is en hoe goed hij tussen de linies door kan spelen. Vanaf de eerste dag dat ik hier ben had ik zoiets van: Wauw, dit is absoluut een ander niveau dan ik gewend ben. Maar de mensen in Engeland zijn hieraan gewend", prijst Slot zijn verdediger.

Slot kan in Eindhoven clubrecord van Klopp breken

Van Dijk krijgt woensdagavond een zeldzaam rustmoment van Slot. De verdediger is - net als een aantal andere grote namen - niet met zijn ploeggenoten afgereisd naar Eindhoven, waar PSV de laatste tegenstander in de competitiefase van de Champions League is. Liverpool is als enige club nog zonder puntverlies in het miljardenbal en daarmee al zeker van een plek bij de eerste acht - en daarmee een rechtstreeks ticket voor de achtste finales. Mocht Liverpool er ook in het Philips Stadion met de winst vandoor gaan, dan breekt Slot een clubrecord van zijn illustere Duitse voorganger. Onder Klopp wist Liverpool in het seizoen 2021/22 zeven keer op rij te winnen in de Champions League, een serie die ten einde kwam in de met 0-1 verloren finale tegen Real Madrid. Vorige week evenaarde Slot die recordserie in het thuisduel met LOSC Lille (2-1), vanavond kan hij het in Eindhoven alleen in handen krijgen.

