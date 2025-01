Arne Slot laat grote namen achter in Liverpool en komt met flink verzwakte selectie naar PSV

Liverpool-trainer Arne Slot grijpt het slotduel met PSV in de competitiefase van de Champions League aan om een groot aantal sterkhouders rust te gunnen. De voormalig hoofdtrainer van Feyenoord heeft besloten om onder meer , , en Luis Díaz niet mee te nemen naar Eindhoven.

Liverpool is al verzekerd van een rechtstreeks ticket voor de achtste finales van de Champions League. De huidige koploper van Engeland haalde de volle buit uit de eerste zeven wedstrijden. Voor Slot en zijn manschappen staat er zodoende woensdagavond in de uitwedstrijd tegen PSV niet heel veel meer op het spel, al zal de hoofdtrainer toch graag willen winnen van de club die hem vorig seizoen nog aftroef in de strijd om de titel in de Eredivisie. Slot heeft er desondanks voor gekozen om met een flink gewijzigde - en verzwakte - selectie af te reizen naar het Philips Stadion.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sterkhouder PSV mist afsluitende training, aanvaller keert wel terug

Naast Van Dijk, Gravenberch, Salah en Díaz behoren ook Ibrahima Konaté, Diogo Jota, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai en Trent Alexander-Arnold niet tot de selectie voor de ontmoeting met PSV. Doelman Alisson Becker zal eveneens niet zijn opwachting maken. Cody Gakpo lijkt daarentegen wél op speeltijd te kunnen rekenen. De aanvaller keert met Liverpool terug bij de club waarvoor hij in het verleden zo succesvol was. Gakpo was in 159 wedstrijden voor PSV goed voor vijftig doelpunten en evenveel assists. Begin 2023 maakte hij voor een bedrag van 42 miljoen euro de overstap naar Liverpool.

Selectie Liverpool: Endo, Nunez, Chiesa, Gakpo, Elliott, Tsimikas, Robertson, Kone-Doherty, Mabaya, McConnell, Jaros, Kelleher, Nallo, Morrison, Danns, Norris, Quansah, Morton, Bradley, Davies, Nyoni.

Our 21-man squad for the Champions League trip to PSV Eindhoven has been confirmed. — Liverpool FC (@LFC) January 28, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kampioen in je eerste seizoen: hoe speciaal zou huzarenstukje Slot zijn?

Het is nog lang niet zeker, maar de kans is toch aardig groot dat Arne Slot de titel gaat pakken in zijn eerste seizoen bij Liverpool.