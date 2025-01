Update: Sterkhouder PSV mist afsluitende training, aanvaller keert wel terug

Peter Bosz verklapt dat woensdag in de basis staat als PSV het in de afsluitende wedstrijd in de competitiefase van de Champions League opneemt tegen het Liverpool van Arne Slot. De Amerikaan blijkt bovendien de ‘aanstichter’ te zijn van het virus dat de afgelopen week rondging in de selectie van de Eindhovenaren.

Pepi was in de eerste seizoenshelft nog regelmatig basisspeler bij PSV, maar na de winterstop kiest Bosz steevast voor zijn ervaren concurrent Luuk de Jong. De 34-jarige aanvoerder was vorige week nog heel belangrijk in het met 2-3 gewonnen uitduel bij Rode Ster Belgrado, waar PSV zich zo goed als verzekerde van een plek in de tussenronde. Pepi is blij dat hij tegen Liverpool weer de kans krijgt om zich te laten zien: “Als kind droom je ervan om dit soort wedstrijden te mogen spelen”, citeert Rik Elfrink de spits, die dinsdagochtend met zijn trainer aanschuift voor de persconferentie.

PSV werd de voorbije week geteisterd door een virus. Zo moest Ismail Saibari het duel in Belgrado laten schieten, terwijl Noa Lang afgelopen weekend tegen NAC Breda (3-2) in de lappenmand zat. Daarnaast zijn er nog steeds spelers met klachten, zo zegt Bosz dinsdag. “Ricardo zegt dat hij het heeft meegenomen uit Amerika en de anderen heeft aangestoken", verklapt de coach de 'aanstichter' van de virusuitbraak in zijn spelersgroep.

Bosz geeft Schouten rust tegen Liverpool

Waar Pepi zich dus mag opmaken voor een basisplaats, gaat het treffen voorbij aan Jerdy Schouten. De middenvelder zou eventueel de plek van de geschorste Ryan Flamingo in het centrum van de verdediging kunnen overnemen – zoals hij vorig seizoen ook regelmatig deed in de topwedstrijden – maar Bosz vertelt dat hij de Oranje-international rust geeft. De 28-jarige Schouten stond eerder dit seizoen anderhalve maand buitenspel met een hamstringblessure.

Bosz grapt over Pepi: ,,Hij heeft de verkoudheid meegenomen uit de Verenigde Staten en was de eerste, dus iedereen mag hem erop aankijken. Maar bij hem is het al over." Het lijkt erop dat verder bijna iedereen inzetbaar is bij PSV, afgezien van de blessuregevallen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 28, 2025

Geen Lang, wel Driouech

Update 28 januari 15.13 uur - Noa Lang lijkt woensdagavond geen deel uit te gaan maken van de wedstrijdselectie tegen Liverpool. De aanvaller ontbrak afgelopen weekend wegens ziekte, maar staat dinsdag nog niet op het trainingsveld, zo schrijft Jeroen Kapteijns van De Telegraaf op X. Couhaib Driouech, die afgelopen weekend eveneens ontbrak, staat wel weer op het trainingsveld.

Driouech, die afgelopen weekend ontbrak in de wedstrijdselectie, is er weer wel bij. Evenals de jeugdspelers Tay Abed en Wessel Kuhn. En Nagalo die als de training goed verloopt, aansluit bij de wedstrijdselectie. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) January 28, 2025

