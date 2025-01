Brengt Bosz contractverlenging bij PSV in gevaar? 'Laatste woord niet over gezegd'

Waar Peter Bosz in de eerste helft van het seizoen nog met enige regelmaat een basisplaats in petto had voor , krijgt zijn concurrent momenteel steevast de voorkeur bij PSV. De Eindhovenaren zijn volgens de laatste berichten al een tijdje dichtbij het verlengen van het contract van Pepi, maar clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vermoedt dat de Amerikaan niet blij zal zijn met zijn afgenomen speelkansen.

Pepi tekende in de zomer van 2023 een contract tot medio 2028 bij PSV, dat elf miljoen euro neertelde om de spits na een succesvol half jaar op huurbasis bij FC Groningen over te nemen van het Duitse FC Augsburg. In zijn debuutjaar gold de Amerikaan als stand-in voor de onaantastbare De Jong en kwam hij in totaal tot negen treffers, waaronder de winnende treffer in het Champions League-duel met Sevilla (2-3) waarmee PSV een plek in de achtste finales veiligstelde. Dit seizoen mocht Pepi in de eerste seizoenshelft vijf keer starten in de Eredivisie én tweemaal in het toernooi om de KNVB Beker, wat hij tot op heden terugbetaalt met zeventien doelpunten.

In de eerste helft van het seizoen stak daardoor geregeld de discussie op of het niet tijd was voor een vaste basisplaats voor Pepi. Sinds de winterstop mocht de Amerikaan echter alleen starten in het bekerduel met Excelsior (5-4), waarin hij tweemaal tot scoren kwam. Voorafgaand aan het duel met NAC Breda van zaterdagavond werd rekening gehouden met een eerste basisplaats in de competitie voor Pepi in 2025, maar het was tóch weer De Jong die zijn naam terugvond op het opstellingsformulier. Pepi was vervolgens als invaller wel trefzeker voor PSV, dat uiteindelijk met 3-2 won van de provinciegenoot.

"De Jong scoorde weliswaar niet, maar was als aanjager wel weer belangrijk voor zijn ploeg en maakt het leven van Ricardo Pepi in Eindhoven voorlopig zuur", stelt Elfrink vast in zijn wedstrijdverslag. "De Amerikaanse spits wil dolgraag meer spelen en was in de eerste seizoenshelft een paar keer de eerste spits, maar trainer Peter Bosz lijkt gestopt met het stuivertje wisselen. De Jong lijkt nu zijn A-keus en daarmee basta, waarbij Pepi minder minuten krijgt", aldus de clubwatcher. Elfrink voorziet dat er voor Pepi 'vast weer kansen zullen komen', maar dat het 'kwaad kersen eten is' nu De Jong - die midweeks goud waard was in het Champions League-duel bij Rode Ster Belgrado (2-3) in goede vorm verkeert. "Het laatste woord zal er wel niet over gezegd zijn, want de geplande contractverlenging van de Amerikaanse doelpuntenmachine is nog steeds niet honderd procent rond. Pepi zal meer garanties op speeltijd willen dan hij nu krijgt", besluit Elfrink het onderwerp.

