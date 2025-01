Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz voert vier wijzigingen door na zege in Belgrado

PSV neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen NAC Breda. Voor die wedstrijd zal Peter Bosz zijn elftal op vier plekken wijzigen ten opzichte van het Champions League-duel met Rode Ster Belgrado (2-3), zo verwacht het Algemeen Dagblad.

Waar Walter Benítez vermoedelijk gewoon onder de lat staat tegen NAC, voert Bosz naar verwachting in zijn achterhoede een wijziging door. Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior mogen allen blijven staan, maar Richard Ledezma zal waarschijnlijk zijn plek verliezen. Hij zal dan worden vervangen door Rick Karsdorp.

Ook op het middenveld wordt er een wijziging verwacht van Bosz. Ismael Saibari moest de wedstrijd tegen Rode Ster nog laten schieten door ziekte, maar hij zal vermoedelijk weer starten in het Brabantse onderonsje. De Marokkaan vormt dan waarschijnlijk het middenveld samen met Jerdy Schouten en Joey Veerman. Dat betekent dat Guus Til weer op de bank belandt.

Voorin zal Bosz vermoedelijk twee wijzigingen doorvoeren. Ivan Perisic, die niet speelgerechtigd is in de Champions League, keert naar verwachting terug in het elftal, wat ten koste gaat van Noa Lang. Ook Ricardo Pepi kan zaterdag waarschijnlijk weer op speeltijd rekenen, waardoor Luuk de Jong op de bank belandt. De voorhoede wordt gecompleteerd door Johan Bakayoko.

Vermoedelijke opstelling PSV

Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Veerman, Saibari; Bakayoko, Pepi, Perisic.

Vermoedelijke opstelling NAC Breda

Bielica; Busi, Greiml, Van den Bergh, Kemper; Janosek, Balard, Sauer, Kaied; Van Hooijdonk, Ómarsson.

Wat verwacht jij van PSV - NAC Breda? Laden... 80% Winst PSV 12.3% Gelijkspel 7.7% Winst NAC Breda 310 stemmen

