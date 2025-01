Vermoedelijke opstelling Liverpool: Arne Slot kiest voor sterke voorhoede tegen PSV

Arne Slot heeft weliswaar besloten om zijn beste spelers thuis te laten voor de ontmoeting met PSV in de laatste speelronde van de competitiefase van de Champions League, maar dit wil niet zeggen dat Liverpool met een zwak elftal zal aantreden in het Philips Stadion. Zo verwacht Jeroen Kapteijns van De Telegraaf nog steeds een opstelling met enkele ‘grote’ namen, waaronder en Darwin Nuñez.

Liverpool is met nog maar één wedstrijd in de competitiefase van de Champions League te gaan al zeker van een plek bij de laatste zestien. The Reds haalden 21 punten uit de eerste zeven duels - de volle buit dus - en hebben een rechtstreeks ticket voor de achtste finales dus al bemachtigd. In de laatste wedstrijd tegen PSV staat er dan ook niet zoveel meer op het spel voor Liverpool. Dat is ook te zien aan de selectie voor de ontmoeting in Eindhoven. Slot laat veel grote namen thuis. Zo zullen onder meer Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Ryan Gravenberch en Mohamed Salah allemaal niet hun opwachting maken in het Philips Stadion.

Dat biedt mogelijk kansen voor PSV, dat zo goed als zeker geplaatst is voor de tussenronde van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen vorige week met 2-3 van Rode Ster Belgrado en daardoor staat er op de slotwedstrijd tegen Liverpool weinig tot geen druk. Peter Bosz en zijn spelers zullen de competitiefase desondanks goed willen afsluiten. Maar als zij denken dat er woensdagavond geen sterk elftal tegenover hen staat, hebben ze het mogelijk mis. Kapteijns verwacht in ieder geval nog wel degelijk een aantal grote namen bij Liverpool. Zo zouden onder meer Caoimhín Kelleher, Federico Chiesa, Cody Gakpo en Darwin Núñez een basisplaats hebben. Ook Harvey Eliott, die al 132 wedstrijden speelde voor Liverpool, wordt aan de aftrap verwacht.

Vermoedelijke opstelling Liverpool: Kelleher; Bradley, Quansah, Endo, Tsimikas; Morton, McConnell, Eliott; Chiesa, Núñez, Gakpo.

Bijzondere wedstrijd voor Gakpo

De achterban van PSV zou het ongetwijfeld zeer kunnen waarderen als Slot in zijn opstelling een plekje inruimt voor Gakpo. De geboren Eindhovenaar speelde 159 wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor 55 doelpunten en 50 assists. Hij bekroonde zijn sterke prestaties in Nederland begin 2023 met een transfer naar Liverpool. De Engelse grootmacht telde 42 miljoen euro neer voor zijn komst. Voor Liverpool kwam Gakpo tot op heden 111 keer in actie. Hij staat op 37 doelpunten en veertien assists. Dit seizoen was hij met veertien doelpunten en vijf beslissende passes/voorzetten in 32 wedstrijden al zeer belangrijk voor zijn ploeg.

Nog behoorlijk wat grote namen ondanks de maar liefst elf basisspelers die zijn thuisgebleven. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) January 28, 2025

