Slot wijst hoofdschuldige aan voor nederlaag tegen PSV: 'Laat ik de naam die ik heb eer aandoen'

Arne Slot vindt dat zijn Liverpool een terechte nederlaag heeft geleden tegen PSV (3-2). De Nederlandse oefenmeester van The Reds heeft echter wel zijn twijfels over het optreden van de Duitse arbitrage tijdens het Champions League-duel.

Tegenover Ziggo Sport stelde Slot dat hij 'positief verrast' was door de wedstrijd. "Dat betekent niet dat ik niet veel had verwacht", aldus de Nederlandse oefenmeester. "Ik heb een aantal positieve dingen gezien, maar het resultaat is niet wat gehoopt hadden. We stonden met de rust met 3-2 achter, ik had op basis van de eerste helft niet het idee dat dat nodig was. Maar het gebeurde wel."

Slot wijst vervolgens naar het optreden van de arbitrage en naar scheidsrechter Tobias Stieler in het bijzonder. De Duitse arbiter liep in de aanloop naar de 2-2 van PSV Liverpool-middenvelder Wataru Endo in de weg. Stieler keurde de treffer 'gewoon' goed. "Laat ik de naam die ik in Nederland heb eer aandoen: dan loopt de scheidsrechter even in de weg voor Wataru... Als resultaat verliest hij de bal in een duel en krijgen we er eentje tegen."

Slot vindt zege PSV terecht

"De goals vielen op vervelende momenten, de manier waarop ook", vervolgt Slot. "In de zevende minuut van de extra tijd ging de bal er ook nog in, terwijl ik een bordje met vier minuten omhoog had zien gaan. Maar dat moeten wij ook beter doen. Het waren mooie goals en ik denk dat PSV al met al terecht heeft gewonnen."

'De manier waarop de goals vielen is vervelend..' 😵‍💫

Arne Slot kan enigszins leven met de 3-2 nederlaag in Eindhoven! 🧑‍🏫#ZiggoSport #UCL #PSVLIV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 29, 2025

