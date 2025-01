Arne Slot arriveert bij PSV en krijgt een zeer ongebruikelijke ontvangst

Arne Slot werd woensdagavond toegezongen toen hij met Liverpool aankwam bij het Philips Stadion. Het is ongebruikelijk dat een trainer van een tegenstander wordt toegezongen, maar woensdag was dat in Eindhoven wel het geval. Slot is populair in Nederland, zo blijkt.

"Arne Slot, jalalala. Arne Slot, jalalala", klinkt het bij de hoofdingang van het Philips Stadion terwijl Liverpool met de bus aankomt, zo blijkt uit beelden van Voetbal International. Wanneer hoofdtrainer Slot als eerste uit de bus stapt, zwelt het gezang aan: "Lekker bezig, Slot", roept een ander richting de voormalig oefenmeester van Feyenoord.

Slot wordt in Liverpool vaak op dezelfde wijze toegezongen, maar zal het nog niet vaak hebben meegemaakt dat hij door het publiek van de tegenstander is toegezongen. Woensdagavond gebeurde dat wél, toen een groep mensen buiten het stadion de selectie van Liverpool opwachtte.

