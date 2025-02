Liverpool met groot machtsvertoon naar finale, hoofdrol voor Virgil van Dijk

Liverpool heeft de 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur weggepoetst en heeft zich met speels gemak geplaatst voor de finale van de EFL Cup. In een tamme eerste helft zorgde Cody Gakpo voor de openingstreffer. In de tweede helft had Liverpool geen kind aan Tottenham. Via Mohammed Salah, Dominik Szoboszlai en liep de ploeg van Arne Slot uit naar een ruime 4-0 zege.

In de returnwedstrijd in de EFL Cup tussen Liverpool en Tottenham Hotspur stond er finaleplaats op het spel. Gister plaatste Newcastle United zich al voor deze finale door Arsenal uit te schakelen. Liverpool was natuurlijk de favoriet tegen de Spurs, maar moest wel een 1-0 achterstand goedmaken na de heenwedstrijd in Londen. Door deze achterstand werd er van tevoren een storm richting het doel van Tottenham verwacht, alleen bleef deze verrassend genoeg uit. Tottenham verdedigde zijn voorsprong en Liverpool kwam er maar niet doorheen ondanks het vele balbezit. Veel verder dan een paar geblokte schoten en een kopballetje van Darwin Nunez kwamen The Reds niet. Mohammed Salah kwam aanvankelijk nauwelijks in het stuk voor, maar was toch weer beslissend. De Egyptenaar gaf een voorzet met buitenkant links die gemist werd door Nunez. Dat was maar goed ook, want bij de tweede paal stond Cody Gakpo klaar om de bal hard binnen te knallen. Hiermee trok de oud-PSV'er de stand over twee wedstrijden weer gelijk. Op slag van rust krijg Salah nog een kans op aangeven van Gakpo, maar hij raakte via de vingertoppen van Antonin Kinsky de lat.

De rustige eerste helft bleek slechts stilte voor de storm, want Liverpool kwam ijzersterk uit de kleedkamer. Salah en Dominik Szoboszlai waren direct gevaarlijk, maar het doelpunt kwam vanaf de stip. Nunez had doelman Kinsky omspeelt en werd vervolgens aangetikt. Vervolgens gaf Salah een schoonvoorbeeld van een onhoudbare strafschop door de bal kiezelhard in de kruising te rossen.

Vanaf de 2-0 had Liverpool ook daadwerkelijk de leiding in het tweeluik te pakken waardoor Tottenham moest gaan aanvallen. De Spurs werden niet gevaarlijk, maar gaven wel meer ruimtes weg. Gakpo had van deze ruimte moeten profiteren door Nunez te bedienen. Hij ging echter voor eigen succes en raakte de paal. Een kwartier voor tijd gooide Liverpool de wedstrijd op slot. Op aangeven van Conor Bradley kon Szoboszlai eenvoudig afronden. De ploeg van Ange Postecoglou leek geen moment dicht bij een doelpunt te zijn, behalve een knal van Heung-Min Son op de lat. De Liverpool-fans konden hun tickets naar Wembley alvast boeken, terwijl aanvoerder Virgil van Dijk uit een corner nog even de 4-0 binnen knikte.

Liverpool gaat dus overtuigend door naar finale van de ECL Cup waarin het Newcastle United tegen gaat komen. Aankomende zondag speelt Liverpool opnieuw een bekerwedstrijd, maar dan in de FA-Cup tegen Plymouth Argyle. Tottenham Hotspur kan zich zondag in de FA-Cup gaan revancheren tegen Aston Villa.