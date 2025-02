Rode kaart voor Theo Hernández, die grote woede wekt bij Feyenoord

heeft tijdens het Champions League-duel tussen AC Milan en Feyenoord een rode kaart gepakt. De linksback incasseerde twee gele kaarten, nadat hij voor grote ergernis zorgde bij spelers en supporters van Feyenoord.

In de slotfase van de eerste helft moest Hernández na een overtreding op Anis Hadj Moussa maken dat hij wegkwam, omdat zijn slachtoffer achter hem aan kwam. In de 44e minuut leek Hadj Moussa op het middenveld een dribbel te kunnen starten, maar Hernández trok aan het shirt van de Algerijn en wierp hem omver. Commentator Wytse van der Goot beschreef het voorval: “Ja, vastgepakt. En niet zo’n klein beetje ook, door Hernández. Niet zo gek dat er door de Feyenoorders op gereageerd wordt.”

Artikel gaat verder onder video

Hadj Moussa kwam achter Hernández aan, maar scheidsrechter Szymon Marciniak was eerder bij de linksachter van Milan. De arbiter liet hem resoluut een gele kaart zien. Vervolgens duwde Marciniak Hadj Moussa weg bij Hernández, om wie inmiddels bijna alle spelers zich hadden verzameld. “Hadj Moussa is echt een beetje over de zeik”, voegde Van der Goot toe.

Ergernis bij supporters

Niet alleen de spelers van Feyenoord waren geïrriteerd over de Franse linksback, ook de fans van Feyenoord lieten hun ergernis merken. Zo wordt er op X geschreven: "Die mafklapper van een Hérnandez. Wat een nare vent is dat." Een ander schrijft weer: "Wat een nare speler."

Rode kaart Hernández

Zes minuten na de pauze kreeg Hernández zijn tweede gele kaart. De Fransman beging een duidelijke schwalbe in een poging om een strafschop te versieren. Arbiter Marciniak kende geen genade, waardoor Milan verder moest met tien man.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord krijgt Robin van Persie-advies uit een wel heel opvallende hoek

Als het aan Pierre van Hooijdonk ligt, wordt Robin van Persie de nieuwe coach van Feyenoord.