Relschoppers verstieren periodefeest Den Bosch door confrontatie met uitvak

FC Den Bosch heeft vrijdagavond na een zinderende ontknoping de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie veroverd. De Brabanders speelden in eigen huis gelijk tegen De Graafschap (2-2). Na afloop werd de feestvreugde ontsierd door rellende supporters op het veld.

Voorafgaand aan de laatste speelronde in de eerste periode van de KKD stond Excelsior op doelsaldo bovenaan, met evenveel punten als Helmond Sport en FC Den Bosch. Ook De Graafschap kon de periodetitel met drie punten minder en een veel slechter doelsaldo in theorie nog pakken. Excelsior ging uiteindelijk met 3-0 onderuit bij Roda JC, terwijl Helmond Sport op eigen veld gelijkspeelde tegen Jong Ajax. Door het gelijkspel tussen Den Bosch en De Graafschap pakten de Brabanders op doelsaldo de eerste periodetitel.

Na afloop van het duel gingen de supporters van Den Bosch het veld in stadion De Vliert op om het succes te vieren. Waar velen ook daadwerkelijk feest vierden, was er een groepje supporters dat zich richting het uitvak begaf. Vanuit de fans van De Graafschap werden vervolgens voorwerpen op het veld gegooid, die de fans van de Brabanders vervolgens weer teruggooiden. Uiteindelijk hebben verschillende fans en stewards de fans van de thuisclub weg weten te halen bij het uitvak, dat ‘schaam je kapot’ scandeerde richting het veld.

Welkom succes voor Den Bosch

Voor FC Den Bosch is het binnenhalen van de periodetitel een welkom succesje. Afgelopen seizoen werden de Bosschenaren troosteloos negentiende. Dit seizoen werd er echter wel goed begonnen, waardoor de eerste periode als beste werd afgesloten. De laatste keer dat Den Bosch hierin slaagde, was in 2018/19. Destijds werd de tweede periode als beste afgesloten.

Onrust na FC Den Bosch - De Graafschap. pic.twitter.com/Znleay6xS9 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 4, 2024

