KKD-nieuwkomer Ilano Silva Timas verrast ESPN-commentator met geweldige actie

Een fraaie actie in de wedstrijd tussen MVV Maastricht en VVV-Venlo in de Keuken Kampioen Divisie. MVV-speler Ilano Silva Timas zette VVV-verdediger op pijnlijke wijze te kijk, al herstelde Van Zutphen zich wel.

In de twintigste minuut leek Silva Timas zich vast te lopen in het duel met Van Zutphen, maar hij tikte de bal plots door de benen van zijn opponent. “Dan loopt de route eigenlijk een beetje dood… Maar hij opent zelf de weg weer! Ilano Silva Timas krijgt hier de handen op elkaar. Behalve de handen van Diego van Zutphen, die even flink in het ootje wordt genomen”, zei commentator Sjors Blaauw van ESPN.

Van Zutphen wist de bal echter nog tijdig weg te tikken en voorkwam zo een kans. Eerder in de wedstrijd, in de tweede minuut, had Silva Timas al de 1-0 gemaakt voor MVV. Dat doelpunt was aanzienlijk minder fraai: de aanvallende middenvelder, in de zomer overgekomen van Excelsior Maassluis, was het meest gelukkig bij een scrimmage toen VVV de bal niet uit het eigen zestienmetergebied kreeg.