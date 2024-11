Vitesse dreigt opnieuw tegen puntenstraf aan te lopen na plotseling afhaken Franke

Vitesse dreigt opnieuw tegen een puntenstraf op te lopen, nadat eerder deze week bekend werd dat Guus Franke zich terugtrekt als kandidaat om de club over te nemen, zo meldt De Telegraaf. De Arnhemmers hebben tot morgen (vrijdag 1 november) de tijd om de 'achterstallige' jaarrekeningen van de eizoenen 2022/23 en 2023/24 aan te leveren bij de licentiecommissie van de KNVB. Wordt die deadline niet gehaald, dan zou dat uiterst vervelende gevolgen kunnen hebben voor de ploeg van trainer John van den Brom.

Franke wist niet tot overeenstemming te komen met de grootste schuldeiser van Vitesse, de Amerikaan Coley Parry. Die deed met zijn Common Group eerder een poging eigenaar van de club te worden, maar stuitte op een 'nee' van de licentiecommissie. Het bedrag dat Parry tot dat moment in de Arnhemse club had gestoken, zo'n vijftien miljoen euro, werd daardoor omgezet in een lening waarover de club een hoog rentepercentage verschuldigd is en die Vitesse dan ook als een molensteen om de nek hangt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vitesse reageert op mislukte overname en geeft duidelijkheid over uitspelen seizoen

"Door het wegvallen van Franke als overnamekandidaat is de financiële continuïteit van Vitesse in het geding en zal de accountant (BDO, red.) vermoedelijk zijn handtekening niet onder de jaarrekening kunnen zetten", schrijft Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns donderdagochtend. Dat zou betekenen dat Vitesse vermoedelijk de deadline om de documenten aan te leveren bij de licentiecommissie niet gaat halen. "Of die genegen is om uitstel te verlenen is de vraag, gezien de vele keren dat dit al is gebeurd. En dus dreigt een nieuwe straf: een boete en/of puntenaftrek", weet Kapteijns.

Vitesse al twee keer eerder met puntenstraf geconfronteerd

Vorig seizoen was Vitesse hard op weg naar degradatie uit de Eredivisie, toen de licentiecommissie de club definitief over het randje duwde. De financiële problemen leverden de Arnhemmers toen achttien strafpunten op, waardoor Vitesse werd veroordeeld tot de Keuken Kampioen Divisie. In september volgde een nieuwe bestraffing van twaalf punten, waarvan de helft voorwaardelijk. Daardoor staat het elftal van Van den Brom momenteel voorlaatste op het tweede niveau, met vijf punten uit twaalf duels. Zonder puntenstraf waren dat er elf geweest; overigens had Vitesse daarmee slechts één plek hoger gestaan op de ranglijst.