Vitesse officieel gedegradeerd: KNVB brengt achttien punten in mindering

Vitesse heeft vrijdag van de licentiecommissie van de KNVB achttien punten aftrek gekregen voor het niet kunnen voldoen aan de licentie-eisen. Met deze puntenstraf is Vitesse officieel gedegradeerd, zo kondigt de Arnhemse club vrijdag aan. Vitesse gaat niet in beroep tegen de straf en pakt de kans op licentiebehoud met beide handen aan.

Een puntenstraf hing al geruime tijd boven het hoofd van de club. Na eerder een boete te hebben ontvangen van 100.000 euro – voor het niet melden van het opzeggen van de bankrelatie door Revolut – leek een dergelijke straf niet te vermijden. De club kon immers niet voldoen aan bepaalde licentie-eisen. Zo heeft Vitesse onder andere de halfjaarcijfers niet correct ingediend, onjuist gehandeld rondom ING Bank en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de inhoud van het Wladimiroff-rapport heeft niet aan kunnen tonen dat er wel of geen connecties zijn tussen Vitesse en Roman Abramovich.

Algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes vertelt: “Alhoewel dit een zwarte dag is voor alles en iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt, is dit wel de keiharde realiteit. Een dergelijke straf was immers onvermijdelijk. Daarentegen – en dat wil ik eenieder echt duidelijk maken – zijn wij enorm blij met de kans die ons wordt geboden ten behoeve van het behouden van onze licentie. Ook dit hing aan een zijden draadje. In de reactie van de Licentiecommissie is echter duidelijk te lezen dat er vertrouwen is in de nieuwe koers van de club. Daar klampen wij ons aan vast en gaan we volle bak mee door. Ik zei het al eerder: Vitesse mag en kan niet verdwijnen!”

Door de straf van de licentiecommissie is Vitesse officieel gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. Met nog vier wedstrijden te spelen komt Vitesse, dat uit de 30 tot nu toe gespeelde wedstrijden zeventien punten bij elkaar speelde en daarmee al hekkensluiter was, op een puntentotaal van min één. Door de degradatie komt er een einde aan 35 jaar onafgebroken Eredivisievoetbal in Arnhem.

Vitesse heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de straf van de licentiecommissie. De club wil zich immers focussen op het behoud van de licentie. Een dergelijke beroepszaak gaat daar niet aan bijdragen.

