Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie voert twee wijzigingen door tegen Heracles

Feyenoord-trainer Robin van Persie wijzigt zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen Heracles op twee plaatsen ten opzichte van het uitduel met PEC Zwolle van acht dagen geleden. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans.

Welke kant gaat het in de laatste weken van het seizoen op voor Feyenoord? De Rotterdammers bezetten op dit moment de derde plaats. De achterstand op nummer twee PSV is vijf punten, terwijl nummer vier FC Utrecht evenals Feyenoord op 62 punten staat. De Domstedelingen hebben echter één wedstrijd meer gespeeld, waardoor Van Persie en zijn manschappen zaterdagavond weer een gat van drie punten kunnen slaan.

Dat moet dan gebeuren op bezoek bij Heracles. De ploeg uit Almelo vindt zich momenteel terug op de twaalfde plaats en heeft nog kans op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Feyenoord zal dus aan de bak mogen. Van Persie moet achterin noodgedwongen een wijziging doorvoeren. Gernot Trauner liep vorige week in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle tegen zijn vijfde gele kaart aan en is daardoor geschorst voor het treffen in Almelo. Thomas Beelen is zijn logische vervanger.

Daar blijft het niet bij wat wijzigingen in de achterhoede betreft. Waar Hugo Bueno vorige week nog de linksback was, verwacht het AD in Almelo een basisplaats voor Quilindschy Hartman. De Oranje-international werd tegen PEC Zwolle ook al aan de aftrap verwacht, maar Van Persie koos dus voor Bueno. Trauner en Hartman zullen achterin vergezeld worden door Givairo Read en Dávid Hancko. Op het middenveld vinden geen wijzigingen plaats. Van Persie houdt vast aan In-Beom Hwang, Antoni Milambo en Jakob Moder.

Voorin kiest Van Persie eveneens voor dezelfde namen als in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Anis Hadj Moussa en Igor Paixão vormen de flanken, Ayase Ueda staat in de punt. Paixão en Ueda namen tegen PEC Zwolle drie van de vier Rotterdamse doelpunten voor hun rekening. Feyenoord boekte een eenvoudige 4-0 overwinning. De huidige nummer drie van de Eredivisie is sinds de aanstelling van Van Persie nog ongeslagen in de Eredivisie. Na het teleurstellende gelijkspel tegen NEC op 1 maart, won Feyenoord won FC Twente, Go Ahead Eagles, FC Groningen, AZ, Fortuna Sittard én PEC Zwolle.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Moder, Milambo, Hwang; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

De ontmoeting tussen Heracles Almelo en Feyenoord begint om 18.45 uur.

