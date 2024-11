Spandoek van Vitesse-fans valt helemaal verkeerd: 'Haal dat doek weg man'

Een kritisch spandoek van Vitesse-fans in de richting van Lex Lammers, sportverslaggever van De Gelderlander, is niet in goede aarde gevallen bij collega-journalisten. De aanhang van de Arnhemmers moet het op X ontgelden bij Eric Arends en Jeroen Kapteijns. Beiden stellen ze dat de Vitesse-supporters boos zijn op de verkeerde persoon.

Tijdens de wedstrijd tussen Vitesse en TOP Oss (0-0) verscheen er een spandoek op de Theo Bos-tribune gericht aan Lammers. “Sensatiezoeker buiten de deur. Lexit”, luidde de tekst. Lammers volgt Vitesse voor De Gelderlander en bericht dus ook over de huidige gang van zaken omtrent Coley Parry, Guus Franke en Vitesse.

“Haal dat doek weg man! Richt je woede op het bestuur en die klooiende investeerders. Als er niks aan de hand zou zijn, was er ook niks te schrijven. Handen af van Lex Lammers”, aldus Eric Arends, journalist en presentator van Argos, op X.

Hij krijgt daarin vervolgens bijval van Jeroen Kapteijns, die de licentieperikelen van Vitesse volgt voor De Telegraaf. “Kan me hier van harte bij aansluiten. Guus Franke en de bestuurders die weer blind op een verkeerd paard hebben gegokt, ondanks een veelvoud aan rode vlaggen, hebben Vitesse schade berokkend. Don’t shoot the messenger.”

Voortbestaan Vitesse hangt aan zijden draadje

Afgelopen woensdag werd bekend dat Guus Franke zich terugtrekt als nieuwe eigenaar van Vitesse. Volgens de zakenman ligt het opzeggen van de deal mét en dóór Coley Parry daar aan ten grondslag. Afgelopen zomer kropen de Arnhemmers nog door het oog van de naald door diezelfde Franke. Vitesse balanceerde lange tijd op de rand van de afgrond en de licentiecommissie trok zelfs de licentie van de club in. Door de deal tussen Parry en Franke kreeg Vitesse de licentie via de beroepscommissie terug.

Het proces rondom de goedkeuring van de overname kwam maar niet op gang en de onrust binnen Vitesse hierover nam toe. Volgens De Telegraaf waren Vitesse en Franke er desondanks van overtuigd dat de beoogde overname van Vitesse door de zakenman en zijn bedrijf ‘de toets der kritiek’ van de licentiecommissie van de KNVB had kunnen doorstaan. Maar de overname is nu dus van de baan.

Vitesse hangt daarnaast een nieuwe puntenstraf boven het hoofd. De Arnhemmers hadden tot en met 1 november de tijd om ‘achterstallige’ jaarrekeningen van de seizoenen 2022/23 en 2023/24 aan te leveren bij de licentiecommissie van de KNVB. Vitesse diende een verzoek tot uitstel in voor het aanleveren van de jaarrekeningen, maar moet dit dus mogelijk nog wel bekopen met een puntenstraf.

Geheime sideletter tussen Franke en Parry duikt op

Daarmee is de gifbeker nog niet leeg voor alles en iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt. De Telegraaf meldde vrijdagavond dat er een geheime sideletter tussen Franke en Parry, waarmee afgelopen zomer de licentiecommissie van de KNVB om de tuin is geluid, boven tafel is gekomen. Volgens de grootste krant van Nederland betreft het ‘zeer explosief materiaal’ en moet men in Arnhem vrezen voor zware consequenties. Zo kan de licentiecommissie ‘in extremis’ overgaan tot het uitspreken van de ultieme straf: het intrekken van de licentie om betaald voetbal te spelen.

Kan me hier van harte bij aansluiten. Guus Franke en de bestuurders die weer blind op een verkeerd paard hebben gegokt, ondanks een veelvoud aan rode vlaggen, hebben Vitesse schade berokkend. Don't shoot the messenger. https://t.co/ekVAXXQmsa — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) November 2, 2024

