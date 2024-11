‘Mede-fan’ Franke verklaart klappen deal Vitesse: ‘Parry focust op geld en invloed’

Guus Franke heeft donderdagavond op Instagram gereageerd op de mislukte overname van Vitesse. De zakenman wijst hierbij met een beschuldigende vinger naar Coley Parry, die volgens Franke in de onderhandelingen vooral op ‘geld en invloed’ focust.

Woensdagochtend werd duidelijk dat Franke een streep door de overname van Vitesse had gezet. Een dag later meldt de zakenman zich op Instagram met een uitleg aan de fans van de Arnhemmers. “Ik wil jullie oprecht bedanken voor jullie ongelofelijke steun en vertrouwen”, begint hij. “Als mede-fan wilde ik Vitesse teruggeven aan ons – de fans, aan jullie trouwe supporters en aan de prachtige stad. Mijn grootste wens was om samen met jullie Vitesse naar een stralende toekomst te leiden.”

Hoewel Franke naar eigen zeggen heel erg zijn best heeft gedaan de overname te voltooien, mocht het uiteindelijk niet baten. “Ik loop tegen te veel muren op; is het ene niet opgelost, dan komt er weer wat anders. Het voelt alsof je continu vijf oorlogen tegelijk voert, en het is niet eenvoudig om dan de handdoek in de ring te moeten gooien”, stelt de directeur van Axiom Partners, die Edwin Reijntjes, John van den Brom, Paul van der Kraan en Boudewijn Sanders bedankt. Ook de supporters, stichting Vitesse golden share en de burgemeester van Arnhem worden bedankt voor de samenwerking.

Franke wijst naar Parry

“Voorts wil ik graag enkele onjuiste berichten en misleidende uitspraken in de pers rechtzetten”, gaat Franke verder. “Parry communiceert helaas niet vanuit zijn hart voor de club, maar vanuit een focus op geld en invloed.” Volgens de zakenman heeft de Amerikaan bij het verlengen van de licentie weer te veel macht gekregen, waar hij al voor gewaarschuwd zou hebben. “Zijn beweringen over onze afspraken zijn simpelweg onzin. In ons contract staat klip-en-klaar dat Parry pas zijn geld zou ontvangen nadat ik officieel aandeelhouder zou zijn geworden. Ons Vitesse verdient leiderschap vanuit bezieling en betrokkenheid, in plaats van puur macht en financiële belangen.”

“Ondanks dit blijft mijn liefde voor Vitesse diepgeworteld”, schrijft hij. “Ik ben trots op jullie passie en kracht als supporters, en ik weet dat we als Vitesse-familie samen zullen blijven strijden voor een betere toekomst.” Franke geeft vervolgens aan binnenkort weer in het Gelredome te zullen zijn als supporter. “Samen komen we hier sterker uit.”

