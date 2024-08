Vitesse gered van de ondergang: 'Tot vrijdag, Vitessenaren'

Vitesse lijkt gered van de ondergang. Volgens de club is het laatste obstakel weggenomen om volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uit te kunnen komen.

Van de beroepscommissie van de KNVB moest Vitesse alleen nog de overeenkomst met de Amerikaanse schuldeiser Coley Parry aanpassen om een proflicentie te krijgen. In een verklaring laat Parry weten dat het obstakel vrijdag is weggenomen en dat er volgend seizoen profvoetbal wordt gespeeld in Arnhem.

"Uit respect voor de club, de supporters, het team, de sponsoren en de stad Arnhem, hoeven we niet te aarzelen over deze handtekening", schrijft Parry. "Omdat ons is verzekerd dat dit het laatste openstaande item is: neem een drankje vanavond. Dit jaar zal er voetbal gespeeld blijven worden in Arnhem."

Vitesse reageert verheugd in een tweet. "Vitesse heeft zojuist officieel de bevestiging binnen van Common Group. Daarmee voldoet Vitesse aan alle eisen van de beroepscommissie en is het alleen nog wachten op officieel bericht vanuit Zeist. Tot vrijdag, Vitessenaren!", blikt de club vooruit op de seizoensopener tegen Telstar. De redding is nog niet definitief: zaterdag moet de KNVB groen licht geven.

De club in noodweer heeft sinds eind juni geen proflicentie meer. Vitesse ging in beroep, kreeg meerdere keren uitstel en heeft woensdag uiteindelijk alle benodigde documenten bij de KNVB aangeleverd om dit beroep geldig te verklaren. Donderdag werd duidelijk dat de beroepscommissie nog enkele aanvullende vragen had voor de club.