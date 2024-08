Vitesse en fans nog langer in spanning: dit weekend volgt definitief besluit over licentie

De licentie- en beroepscommissie van de KNVB hebben nog geen besluit kunnen nemen over de licentie van Vitesse. De Arnhemmers laten weten dat de club ‘uiterlijk dit weekend’ een definitief besluit ontvang omtrent de proflicentie.

Volgens de Gelderlander heeft het gesprek van vrijdagochtend ‘onvoldoende duidelijkheid opgeleverd om een besluit te kunnen nemen over de toekomst van de Arnhemse club’. Vitesse moet naar eigen zeggen echter nog aan één voorwaarde voldoen. “Lukt dit, dan verkrijgt Vitesse definitief een licentie voor seizoen 2024-2025.”

“Vitesse heeft volgens de beroepscommissie nagenoeg voldaan aan alle eisen, ook in het door haar gecreëerde vangnet, zolang Guus Franke nog geen eigenaar is van Vitesse. Echter dient er nog één wijziging aangebracht te worden in de op 31 juli jl. gesloten overeenkomst met Common Group”, klinkt het.

Zo mag de Common Group geen enkele ‘zeggenschap’ meer hebben binnen Vitesse. “Om die reden moet de overeenkomst op een punt worden gewijzigd. Vitesse en Common Group hebben tot zaterdag 3 augustus, 12 uur, om dit te realiseren”, besluit Vitesse. De Arnhemmers openen de Keuken Kampioen Divisie op vrijdag 9 augustus met een thuiswedstrijd tegen Telstar.

ℹ️ Dit weekend definitief besluit over licentie Vitesse — Vitesse (@MijnVitesse) August 2, 2024

