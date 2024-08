Franke baalt van KNVB: 'Die verloren tijd kan wel eens cruciaal blijken te zijn'

Vitesse, en Guus Franke in het bijzonder, baalt van de manier van handelen van de KNVB. De beoogde Vitesse-eigenaar merkte op dat de licentiecommissie een dag voor de deadline van woensdag nog met allerlei vragen kwam die eerder in het proces gesteld hadden kunnen worden.

De club in noodweer heeft sinds eind juni geen proflicentie meer. Vitesse ging in beroep, kreeg meerdere keren uitstel en heeft woensdag uiteindelijk alle benodigde documenten bij de KNVB aangeleverd om dit beroep geldig te verklaren. Makkelijk ging dat echter niet, volgens de laatste berichtgeving moesten alle zeilen bijgezet worden om deze deadline te halen.

Volgens Franke was de licentiecommissie van de KNVB in dat proces een stoorzender, zo vertelt hij in een verklaring. "Omdat we niets hoorden van de KNVB hebben we bijna drie weken geleden al aangeboden dat de KNVB het rapport van forensisch accountantskantoor Grant Thornton verder zou uitdiepen. We hebben aangegeven dat we daaraan alle medewerking zouden geven, maar hebben daar nooit een reactie op gekregen. En nu, een dag voor de deadline, komen ze alsnog met vragen die toen al gesteld hadden kunnen worden en eenvoudig beantwoord hadden kunnen worden."

De potentiële nieuwe eigenaar van de Arnhemse club had een andere instelling van de KNVB verwacht. "Ik ben hieraan begonnen omdat ik van mening ben dat Vitesse gered kan worden. Wij hebben hier inmiddels ook veel tijd, energie en geld in geïnvesteerd. Wij beraden ons nu op onze positie." Franke houdt nog steeds rekening met een slechte afloop. "Het is alleen jammer dat de verloren tijd straks weleens cruciaal kan blijken te zijn in een scenario waar niemand op zit te wachten."