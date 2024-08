Vitesse haalt nieuwe deadline wel en leeft vol vertrouwen richting uitspraak toe

Vitesse heeft de deadline van woensdag 12.00 uur om stukken aan te leveren bij de beroepscommissie ruim gehaald, zo weet De Telegraaf. De Arnhemmers zijn nu vol vertrouwen dat het beroep tegen het licentieverlies goedgekeurd zal worden, waarmee de club kan blijven bestaan.

Eind juni besloot de licentiecommissie van de KNVB na lang wikken en wegen om de proflicentie van Vitesse in te trekken. Hier gingen de Arnhemmers tegen in beroep en na meerdere keren uitstel te hebben gekregen van de beroepscommissie, is de noodlijdende club er woensdag in geslaagd de deadline voor het aanleveren van stukken te halen. Donderdag zal de uitspraak volgen.

Om de licentie terug te krijgen, moeten de Arnhemmers aan drie eisen voldoen. Zo moet de club kunnen verzekeren gedurende het hele seizoen een bankrekening en een accountant te hebben en moet de begroting voor komend seizoen sluitend zijn. Waar die eerste twee zaken al waren geregeld, was het met name de begroting die een struikelblok vormde.

Door middel van twee plannen verwacht Vitesse hier nu wel aan te voldoen. In het eerste plan moet Guus Franke de nieuwe eigenaar worden van de degradant. De zakenman wil garant staan voor het begrotingstekort als hij groen licht krijgt de aandelen van de Arnhemmers over te nemen. Toch is de verwachting dat de licentiecommissie meer onderzoek wil doen naar Franke, waarna plan B in werking treedt. Daarbij is er een garantstelling van een groep lokale zakenmensen en businessclubleden. Om dit plan te laten slagen moest schuldeiser Coley Parry wel akkoord gaan met het bevriezen van de schulden voor een jaar.

